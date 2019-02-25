影／3大產業營業氣候「兩升一跌」　景氣U型反彈最快第2季現曙光

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布1月3大產業營業氣候測驗點，製造業、服務業連2個月回升，營建業則轉為下滑，其中製造業營業氣候測驗點為89.57點，服務業也同步彈升至92.4點，連續2個月呈現回升態勢，不過營造業則轉弱，下滑至93.59點。

在國內方面，出口與外銷訂單連續3個月負成長，不過受惠於歐美對於資通訊產品需求強勁，減幅已明顯減少，配合國際原物料價格止跌回穩，使得製造業廠商對當月景氣與未來半年景氣看法轉為樂觀。不過仍得留意美中貿易協商以及智慧手機需求飽和，預期市場需求動能續弱。

至於服務業方面，受惠於農曆春節前備貨需求與尾牙旺季，通路與餐飲業的業績相對有撐，加上台股跌深反彈，推升餐飲業、證券業及保險業等廠商對當月景氣看法轉強。

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▲根據調查，台經院製造業、服務業營業氣候測驗點連續2個月回升，不過營建業則從上揚轉為下滑。（示意圖／記者湯興漢攝）

另在營建業方面，時序進入農曆年前的購屋旺季，不動產買氣持續延燒，但新工程項目尚在盤點期間，對於新建工程投入貢獻有限，影響廠商對當月與未來半年景氣看法以持平居多。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業向來被視為領先指標，基本上領先台灣景氣4個月，台經院在去年8月指標大幅下滑後，連帶預警去年第4季及今年第1季景氣不好，儘管去年12月及今年1月稍有觸底反彈的跡象，不過往後推算4個月，最快出現復甦的曙光也要等到第2季，因此這波數字看起來表現相對好些，但仍屬於「U型反彈」。

此外，主計總處日前下修今年經濟成長至2.27%，主要是受全球經濟成長不確定性升高，影響台灣國內、外需表現，當時主計長朱澤民對經濟情勢，持「緩中求穩」的看法，今早更是在立法院財委會備詢時表示，從目前經濟來看，今年保2絕對沒問題。