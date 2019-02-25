格芯MWC展示5G射頻方案　8SW客戶收益達10億美元

▲格芯8SW RF SOI技術平台良率與性能超乎預期。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

格芯（GlobalFoundries）參加今（25）日舉辦的巴賽隆納全球行動通信大會（MWC），展示其支持5G的射頻解決方案。格芯同時宣布，其8SW RF SOI技術平台，良率與性能超乎預期，客戶端設計收益已逾10億美元。

格芯自2017年9月推出針對行動優化的8SW RF SOI技術平台以來，客戶端設計收益已逾10億美元。

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格芯表示，8SW的良率與性能均遠超過客戶預期，設計師可於8SW上開發解決方案，為今日4G/LTE-A和未來6GHz以下的5G行動和無線通訊應用提供更快的下載速度、更高品質的連接和更可靠的數據連接能力。

格芯業務部資深副總裁Bami Bastani表示，隨著4G LTE和5G的高速標準複雜程度日益增加，射頻前端無線電設計的創新必須不斷滿足日益增長的網路、數據資料和應用需求，格芯強化廣泛的RF SOI能力，通過首次設計成功，優化性能和縮短上市時間方面，都為客戶提供具有競爭力的市場優勢。

8SW是業內首款300mm RF SOI晶圓代工解決方案，兼具卓越的性能、集成度和尺寸優勢，以及出色的低噪音放大器(LNA)和開關性能，有助於改善前端模組(FEM)中的集成解決方案，滿足前端模組應用更高的LTE和6 GHz以下標準而量身定制，包括5G IoT、行動設備和無線通訊。

Mobile Experts認為，2022年行動射頻前端市場預估達到220億美元，年均複合增長率達8.3%。憑藉2018年RF SOI晶片，格芯出貨量超過400億片，在該領域獨具優勢，可為汽車、5G連接和物聯網(IoT)等各種高增長應用提供更廣泛的射頻產品組合。