4人5科滿級分　中一中強調尊重：徵詢學測優異學生接受採訪

▲台中一中校長陳木柱表示，「尊重大家需求」。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

大學學測25日放榜，日前高雄女中發起「終結放榜新聞」連署，雄中、雄女中2校討論後決定不再召開放榜記者會；台中一中25日應媒體要求，仍發布學測成績記者會，台中一中校長陳木柱表示，「尊重大家需求」，如果社會大眾沒有這個需求，媒體也不會需要去報導，過去學校也會徵求學生受訪意願，尊重是一個非常重要的價值。

陳木柱指出，今日依照媒體要求，徵詢學測優異學生接受採訪。他說，今年學測改變方式，考科減少，同分人數提升，因此後端作業的備審資料、學習歷程檔案（包含專題、競賽及作品呈現）都要更積極準備，學生需花費比以往更多時間，壓力相對增加。

請繼續往下閱讀...

針對「終結放榜新聞」，陳木柱表示，學生是否接受媒體採訪，學校都會給予尊重。現今社會多元化發展，除了學科成績外，還有體育、美術、音樂等方面都應尊重，這也是經過努力得到的亮眼表現。「校方尊重學生意願」，過去受訪都會事先徵求學生意願，甚至會詢問家長，強調「尊重是一個非常重要的價值」。

對於今放榜，陳木柱說，今年與去年做比較，對學測滿級分的定義不同，大學多數選才科目多看4科，且5種科目組合，70級分以上有113人，而5科滿級分有4位。