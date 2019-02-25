存股達人投資報酬暴漲88倍　千萬身價全靠台積電

▲ 有「存股達人」之稱的陳重銘。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘）

財經中心／綜合報導

台積電（2330）宣布今年發放現金股息10元、創下史上最高紀錄，也預告未來股息將分4季發放，讓「存股達人」陳重銘感嘆20多年前從媽媽手上接下那10張每張9萬元的台積電股票，若一張都不賣的話就可以早早退休，身價還能翻漲88倍。

台積電在1987年成立，陳重銘回憶，在當時母親就藉著一位在台積電工作的鄰居買進了1股約90元、20張的台積電股票，但當時台積電股價波動大風險也高，曾一度跌到剩10元左右。

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1995年陳重銘大女兒出生，作為第一位金孫，陳重銘媽媽便把這10張台積電股票送給他女兒，做為未來的撫養跟教育基金，而那10張股票就是由陳重銘替女兒管理，因在當時尚未有「投資」概念，股票操作大多以買賣賺價差為主。

當時的陳重銘曾有5年收入不穩定，只能靠賣些股票賺取生活費，因此持有的台積電股票就越賣越少，陳重銘說，「假設那10張台積電一直保留至2015年時完全沒有賣出，而且把每年分得股息持續買進台積電的話，10張變成347.61張，光那一年領取股息156萬元，市值近5000萬，早早可以退休了。」

▲ 陳重銘認為要抱緊台積電股票。（圖／達志影像／美聯社）

到了2015年之後，台積電配息年年升高，單以每年股息計算，2016年股息收入可以落在200萬元到208萬元之間，2017年以及2018年各配發7元和8元現金股息，兩年股息也可以落在240~280萬元間，今年配發10元，可領股息足有300萬元以上；若以當年10張台積電以90萬元買進計算，現在價值達到8000萬元，等於身價暴漲88倍。

回想投資台積電的這些年，陳重銘承認由於2008年金融海嘯台積電股價下挫，讓他感到危機於是採取分散風險措拖，加上前幾年台積電都只配3元現金，股息沒有那麼好，就沒有將台積電大量收在手上，陳重銘感嘆，好股票是千萬賣不得的，他也曾在臉書表示「台積電抱了二十幾年，還會繼續抱下去。」

直到現在，陳重銘還是有留下一些台積電，以每年領6位數的股利來持續買進股票，現在的他知道台積電股票很好，因此不會全部出清，目前保持台積電的股票市值約在千萬左右，操作方式以「逢低加碼、賺取價差」為主。

對於近期台積電配息10元及股息改為季發放，陳重銘認為分次配發的好處，就是每次配得比較少，但是比較容易填息。如果一次配9元，恐怕需要較長的時間來填息；但是如果一次配2元，就會在不知不覺中填息了。