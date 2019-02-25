大家都在發表摺疊機　諾基亞卻推平價5鏡頭機款打高階市場

▲諾基亞透過背面搭載5顆鏡頭的智慧型手機來吸引消費者。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

華為、三星這樣的科技大廠在面對停滯不前的智慧型手機市場時，決定推出可折疊智慧型手機，不過諾基亞卻有個不同的想法，透過背面搭載5顆鏡頭的智慧型手機來吸引消費者。

以諾基亞品牌生產消費電子產品的HMD Global周日（24）在巴塞隆納舉辦的MWC上展示了Nokia 9 PureView手機。雖然該機款無法摺疊，也沒有下一代5G聯網功能，但HMD執行長Florian Seiche表示，這種手機仍有一個很大的市場。彭博報導，Seiche在受訪時表示，「這款手機是針對攝影愛好者的」，並稱該機款將推廣至歐洲、美國及中國大陸。

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高階設備製造商一直努力研發能刺激消費者更頻繁地升級手機的方法，但較高的價格、型號之間的微觀審美差異、以及中國大陸製造商的激烈競爭，使這個想法在過去一年執行得愈加困難。Seiche並未透露該公司是否正會跟隨三星、小米等公司，推出一款具備5G聯網功能的機款，但他提到HMD正與高通合作開發5G技術。

Nokia 9 PureView採用Android作業系統，並搭載高通處理器。其中最重要的是，在這一片高價的高階設備市場中，該機款售價僅699美元（約新台幣2.2萬）。

Seiche表示，今年擴大諾基亞在美國的市占「是一個非常重要的關注點」，與Verizon及Cricket Wireless的合作關係「是個非常好的開始」，但他也希望在高階零售通路及電子商務方面投入更多資金，促進銷售。