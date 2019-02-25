屏東男騎機車蹺二郎腿太可疑　警尾隨等紅燈查出是贓車

▲屏東市陳姓男子偷來機車逛大街，被屏東警分局警員查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市陳姓男子涉嫌騎著一輛贓車，行經市區中正路，兩警員趨前欲對他實施攔檢，他加速催油門逃逸，但逃不到100公尺旋即遭警員以包抄方式制伏逮捕，帶回調查，訊後依竊盜罪送辦。

▲▼屏警追趕將陳嫌逮獲。

屏東警分局民生派出所警員董佳諺、陳佑宣於日前夜間執行巡邏勤務，在屏東市中正路段發現陳男（42歲）騎乘機車時，還蹺起二郎腿，姿勢很奇怪，遂在後尾隨，等他停等紅燈時，以手上M-police警用電腦查詢竟是失竊機車，兩員準備對他實施攔檢，陳發現加速逃逸，幸員警平時訓練有素，反應快速，利用一前一後包夾方式，讓他束手就擒。

警方表示，陳嫌（有多項竊盜及毒品前科）所騎贓車當天上午在潮州新埤所轄區失竊。惟陳嫌辯稱機車是他跟朋友借的，但他無法說出友人真實姓名及年籍資料，訊後將他依竊盜罪嫌送辦，並深入清查陳嫌有無涉及其他刑事案件。

警方呼籲汽機車主停放位置要注意，鑰匙不可放置車上，最重要的是「機車要加上大鎖」；另機車置物箱防竊功能極低，使用簡單工具，甚至徒手就能輕易侵入車箱內行竊得逞，提醒車主貴重物品不要放在置物箱內，以免宵小有機可趁。