合併好樂迪帶來利多　錢櫃開出漲停板　股價飆上興櫃登錄以來新高

記者林淑慧／台北報導

KTV雙雄錢櫃、好樂迪上周五公告合併案，帶來強強聯手的利多想像空間，激勵市場買盤敲進，錢櫃今（25）日開盤股價衝上153元、漲幅高達16.95%，不僅股價開出漲停板，更飆上興櫃登錄以來新高。

▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／資料照）

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錢櫃執行長連福財表示，雙方以錢櫃為主體合併，有助發揮經營綜效，而錢櫃已在墾丁打造恆春首座休閒娛樂中心，在板橋、南崁也開設餐廳，未來將跨足複合式休閒娛樂產業，以尋求產業轉型。

全台有三大連鎖KTV體系，包括好樂迪、錢櫃及星據點。錢櫃因獲利能力佳，電視大亨練台生曾在2008年投資入主；錢櫃鎖定消費力較高的上班族客群，目前全台共有17家門市及1間會所。

連福財指出，近年汽車旅館改裝，電話亭KTV等競爭對手興起，各家加入KTV產業的戰局搶市，產業競爭激烈，錢櫃也在思考企業轉型的下一步，規劃以複合式的休閒娛樂事業為核心，補足目前商場在娛樂版塊的市場缺口。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。