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德微通過配發2元現金股利　今年營運成長可期

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▲德微併購亞昕挹注獲利　年底產能上看2.5萬片。（圖／記者姚惠茹攝）

▲德微科技董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

德微科技（3675）董事會通過去年度的盈餘分配案，每股將配發2元現金股息，主要是去年遷廠影響獲利略減，不過德微董事長張恩傑表示，去年合併的亞昕科技可望轉虧為盈，看好德微將擺脫去年的谷底，今年的營運表現重回成長軌道。

德微科技公布2018年營收15.09億元，年成長9.94%，純益1.13億元，年減15.5%，主要是因為認列亞昕科技虧損及遷廠影響獲利略減，不過德微去年下半年合併亞昕科技之後，積極進行體質調整，包括生產設備、訂單、客戶等等，預計今年可望轉虧為盈挹注德微營運成長。

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▲德微併購亞昕挹注獲利　年底產能上看2.5萬片。（圖／記者姚惠茹攝）

▲達爾科技執行長盧克修。（圖／記者姚惠茹攝）

德微大股東達爾科技執行長盧克修今年初表示，亞昕從一開始的月產能3000片，去年底來到1.5萬片，目標今年上半年就可達到2萬片，年底目標更是上看2.5萬片，並說達爾每月需求3到4萬片，因此可以吃下亞昕全部產能，並看好德微今年成長將來自IoT物聯網、車用電子以及東南亞動能。

德微科技董事會通過去年度的盈餘分配案，每股將配息2元，維持去年水準，預計將發出0. 89億元的現金股利，張恩傑展望今年表示，看好德微將擺脫去年的谷底，今年的營運表現開始起飛成長。

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關鍵字：德微,亞昕,達爾,二極體,張恩傑,盧克修

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