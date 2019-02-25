英特爾5G數據晶片不給力　5G iPhone無法今年問世

▲半導體大廠英特爾（Intel）22日指出，該公司所研發的5G數據晶片在2020年前不會應用在智慧型手機上。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

半導體大廠英特爾（Intel）22日指出，該公司所研發的5G數據晶片在2020年前不會應用在智慧型手機上，這將可能導致其最大客戶蘋果的5G iPhone推出時間比其他競爭對手晚一年以上。

據《路透社》報導，英特爾晶片業務的高階主管Sandra Rivera22日表示，該公司的5G數據晶片的樣品會在今年提供給客戶，但預計在2020年前5G數據晶片不會應用在智慧型手機產品上。該公司先前就表示過今年稍晚將推出5G數據晶片，但未曾表明過何時將應用在消費產品上。

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《路透》指出，目前尚無法確定英特爾延後5G數據晶片應用的時間是否代表會導致5G iPhone無法在今年亮相，但先前《彭博》就曾報導，5G iPhone在2020年前是不會推出的。報導也提到，蘋果高管先前就曾和三星以及聯發科進行將5G數據晶片用在今年發表的iPhone上進行商討，但目前無法得知結果。

據《華爾街見聞報》指出，先前外媒《FastCompany》就曾引述內部消息人士說法，英特爾有組件一支數千人的團隊負責開發用於iPhone的5G數據晶片，但由於數據傳輸量相當大，導致對零組件造成壓力，造成實驗機發燙以及電池續航力下降。

由於無法滿足蘋果對於品質的要求，英特爾只好開發更先進的製程，據了解，英特爾的5G數據晶片將會採用10奈米製程，優於高通第一批X50數據晶片的28奈米製程。外媒先前曾報導，蘋果為了在未來不再受到數據晶片的發展限制，打算著手研發自家的數據晶片，據了解這將由曾經主導過A4處理器開發的硬體資深副總裁Johny Srouji 負責。