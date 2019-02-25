台股雙王領漲多頭氣勢不滅　開盤漲逾40點續朝年線上攻



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股本周將迎接228連假，不過在美股上周續漲，加上美中貿易談判緩和，台股今（25）日持續多頭氣勢，集中市場加權指數開盤上漲20.53點，以10,343.45點開出，在大立光與台積電領軍下，指數漲幅擴大逾40點，目前最高已突破10,370關卡，續朝年線邁進。

金管會拍板開放基金自行質借案，投資人透過信託投資的基金、債券等，可向同一家銀行質押借款，取得資金成數最高五成，國內銀行及OBU同步開放，對象限專業投資人，可藉此提高資金運用效率，市場將釋出上千億元資金活水，有助挹注台股多頭動能。

今年以來聯準會（Fed）貨幣政策更加靈活、美中貿易僵局逐漸化解、企業財報普遍優於預期，鼓舞投資人重返股市。市場樂觀看待美中談判結果，可望朝正向發展，激勵上周五道瓊工業指數大漲181.18點，納斯達克指數也上漲超過60點，四大指數全數收紅，其中，道瓊與那斯達克指數已為連續第9周上漲。

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法人指出，本周在摩台期結算與228長假因素影響下，且MSCI調升台股權重月底將生效，加上美中貿易戰後市展望樂觀看待，預期指數將進入高檔盤整格局，將在上下100點區間震盪，且有機會回補先前跳空缺口，蓄勢向上挑戰年線10,484點。

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