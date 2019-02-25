台指期多頭火力旺開漲近40點　蓄勢挑戰10400點關卡

▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰可望落幕，為美股帶來新動能，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數連9周收高，創16年來最長一波漲勢，亞股也同步掀起反彈行情，台指期今（25）日緩步向上，指數開高走高，電子期指、金融期指齊揚，一開盤漲近40點，蓄勢挑戰10400點關卡。

美中貿易談判進展順利，市場樂觀情緒蔓延，推升美股4大指數全面收漲，其中道瓊工業平均指數終場勁升181.81點，漲幅0.7%，收26031.81點；那斯達克指數上漲67.84點，漲幅0.91%，以7527.54點作收；標準普爾500指數收漲17.79點，漲幅0.64%，報2792.67點；費城半導體指數尾盤也漲14.53點，漲幅0.74%，收1364.78點。

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股期雙市新春以來氣勢如虹，持續站穩10300點關卡，台股上周五在電子三雄跌多漲少下，指數最低一度來到10269.95點，所幸台積電甩尾助攻，終場指數翻紅，尾盤上漲3.39點，以10322.92點，漲幅0.03%，成交量1163.79億元，三大法人合計買超3.58億元，其中自營商賣超7.19億元，投信賣超2.02億元，外資及陸資買超12.79億元。

台指期上周五震盪走低，盤中跌幅逐漸收斂，尾盤小跌13點，以10310點作收，與現貨相較，逆價差12.92點，成交量8萬7939口，險守10300點關卡，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4072口至3萬2068口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5719口至6萬75口。