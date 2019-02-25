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富士康員工：「沒有外界傳聞那麼差」　揭露你不知道的鴻海

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富士康。(圖／新華社港台部提供)

▲富士康。(圖／新華社港台部提供)

財經中心／綜合報導

想進知名企業工作不容易，根據《今日頭條》引述一名富士康員工獨白，列出10項優點和部分缺點，分享自己工作一年又七個月的心得，並表示覺得富士康作為一個平台是不錯的選擇，因為制度完善提供員工保障，直呼「沒有外界傳聞那麼差」。

該富士康員工分享，自己2016年在一個有名的科技公司，主要生產實用型機器人，但花2個月學習機器人身上的感測器運作原理，再花2個月熟悉主控單片機的程式測試和燒錄過程後，第4個月公司就接不到單，上班只能維修售後機子，自己在第5個月面臨公司解散，拿到半個月的補償金，重新找工作。

請繼續往下閱讀...

隨後透過同學介紹到富士康工作，該名員工表示，因為過去富士康跳樓事件，以為只是一家代工卻沒有技術可言的科技集團，但是強調自己進來之後顛覆過去認知，因為現在富士康制度完善，對員工的人性化程度提高，更在郭總裁帶領下，擴及半導體、夏普電視，現在大陸企業的接單也變多，並得出10項優點分享如下。
 
1、富士康出資日碰到周末，只會提前出工資，絕不延後出工資，所以完全不用擔心會拖欠工資這種事情發生，這對於剛剛畢業不久和養家糊口的員工來說，無疑是保障。
 
2、有一套很完善的培訓體制，集團設有IE學院，每天都有各類專業培訓及與眾多知名大學合作的學歷提升管道。
 
3、富士康的體制完善，辦理入戶、居住證等各種服務完善，基本可以做到你不出廠門口，就辦完你想辦的事情，對於基層作業員工而言，工作生活環境乾淨整潔。
 
4、安全－大家都知道前幾年富士康出過事，所以他們的防禦機制和安全意識培訓很強，進出廠門口都要接受檢查，如今進行人臉識別進廠，廠區環境安全。
 
5、管吃著且飯堂很多，飯菜的種類也不缺，而且宿舍管理制度也很完善，住宿條件優良，住宿費和水電每個月才300元人民幣。
 
6、各種活動組織單位，跑步協會、舞蹈協會、健身房等設施非常完善，娛樂活動根本不缺，就看你願不願意參加了，當你下班就去運動完全沒有問題，健身房和游泳池等設施全免費提供。
 
7、富士康會對非產線工的老職員進行分股，而產線工做到一定程度會每年加薪。
 
8、交足五險一金，並且每年幫你安排免費體檢，有病做到提前發現，也省去了自己去醫院體檢的費用。
 
9、近幾年，集團工會表現突出，組織大量活動，如嘉年華、各類體育競技、趣味比賽，豐富員工的業餘文化生活，也會不定期做活動發放禮品給員工。
 
10、富士康的工作由於體系完整，基本就是一個蘿蔔一個坑，每個工作都會有專員負責，不會讓一個人負責太多的事情，對於剛踏上社會的應屆生來說，富士康是一個很不錯的歷練平台，從研發到生產分工很細，足夠3~5年消化，且富士康最人性化的應該是跟足大陸政府政策，安排節假期及病假報銷和孕婦假期。
 
至於缺點則是：1、薪資福利缺乏競爭力；2、員工眾多，升職的機會不多，而且吃飯等日常活動排隊耗時較長；3、富士康管理相對比較嚴格，畢竟人多就要嚴格一些，因此管理偏半軍事化，在管理不存在人情味。

最後，該名富士康員工總結，自己覺得假設你需要一個平台，富士康制度完善可以做為選擇，因為富士康可以給你想要的保障，但是工作循環性較多，新鮮事物相對較少，整體來說沒有外界傳聞的那麼差。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘

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