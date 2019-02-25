挑戰亞馬遜！UNIQLO創辦人：朝世界頂尖電商發展

▲UNIQLO創辦人柳井正。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

日本服飾品牌UNIQLO發展得有聲有色，目前全球店鋪數達到1295家，讓該品牌在快時尚領域佔有一席之地。但這樣輝煌的成績對於其創辦人迅銷公司董事長柳井正來說只是一個中繼點，未來UNIQLO將朝向實體零售結合電子商務的企業發展。

據《日經亞洲評論》報導，UNIQLO在2001年開出第一間店，將近20年間該品牌在全球拓展至1295家店鋪，光日本國內就有832家。截至去年8月，UNIQLO海外銷售額達到8960億日元，首次超越日本國內的同期數字。

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但柳井正認為零售的概念正在消失，「全球還有許多我們業務為開發的地區，實體店面將有助於我們推銷品牌」但在網購的時代，電子商務往往比實體店面更能創造亮眼的銷售，因此UNIQLO希望未來能朝向實體零售結合電子商務的企業發展。他表示，目前UNIQLO已經整合了製造和零售的元素，剩下的就是導入資訊科技以及服務，以創造新的商機。

儘管面對亞馬遜這類強近的近爭對手，柳井正的終極目標仍是要打造一種商業模式，讓UNIQLO產品可以在全球以線上或各地實體店面進行銷售，也期望每個店面能夠販賣獨特或是本地化的商品，與此同時，UNIQLO產品也保持了低價和高品質。