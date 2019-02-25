摺疊智慧型手機亮相　分析師：就算三星賣不好蘋果也備感壓力

▲三星首款折疊手機Galaxy Fold。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

三星與華為近期接力發表折疊智慧型手機，這正是向市場放出「創新並未消亡」的訊息，分析師指出，這讓蘋果壓力相當大，因為蘋果已經很久沒有讓大眾「驚嘆」了。

據CNN報導，Canalys分析師Ben Stratton表示，售價高達1980美元的Galaxy Fold，很可能只會是一款小眾產品，縱使它的銷售不佳，也不會對三星的營收大來太大的衝擊。但Ben Stratton指出，這已經夠讓蘋果備感壓力了，因為三星這這款產品視為是延續和創新的產品，這項產品讓三星的競爭對手們看起來相當落後，且蘋果已經有很長的一段時間沒有讓大眾感到「驚嘆」。

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高盛分析師Rod Hall也在21日提到，「就像功能型手機為主流時，大部分人都認為像是Motorola的RAZR系列那樣的折疊造型是相當引人注目的。」他更認為這對蘋果來說將會是一項大的挑戰，因為蘋果目前還未掌握關鍵的柔性OLED面板技術，他估計三星在這塊領域已經領先對手達2年。此外，三星這次也發了該公司的第一款5G智慧型手機，部分機款也搭載較少見的「超聲波指紋辨識技術」。

▲分析師認為，蘋果已經很久沒讓大眾感到「驚嘆」了。（圖／達志影像）

反觀蘋果，目前該公司雖然握有摺疊面板相關專利，但目前仍未見到任何折疊iPhone的影子，就連支援5G技術的iPhone也傳出要等到2020年才會發表。報導分析，近幾年蘋果iPhone的「創新」，幾乎都只圍繞在價格上，而非硬體本身，除了在iPhone X時拋棄了Home鍵，蘋果近期發表的多款新機並沒有讓人眼睛為之一亮的大變化。

分析師皆認為，蘋果應該要思考如何讓消費者繼續選擇iPhone。而美國市場研究機構IDC研究主管Ramon Llamas則認為，過去蘋果總是以「站在巨人肩膀上」進行創新，它終究會發展到那樣的境界。