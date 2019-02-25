傳統手錶光環消失　謝金河：穿戴裝置正在顛覆產業

▲GARMIN智慧錶。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

穿戴裝置正在改變產業生態！財信傳媒董事長謝金河23日在臉書發文指出，近年在運動風氣興盛下，愈來愈多人選擇購買穿戴裝置而非傳統手錶，這也讓相關廠商股價走揚。

謝金河分享了他先前前往朝鮮時的經歷，他指出，一過丹東手機就失去訊號，同行友人皆伸手看手錶，沒想到眾人清一色皆是購買Garmin的產品，其中幾位過去是「好錶重度愛好者」，近期也因為迷上運動，紛紛轉而配戴運動手錶。

請繼續往下閱讀...

他指出，在穿戴裝置愈來愈興盛的現在，產業生態也因此改變，像是先前知名手錶品牌在東區的店面號稱擁有最貴店租，但最終仍面臨搬家的命運。謝金河分析，過去常有人會配戴數十萬，甚至上百萬的高貴名錶來彰顯身分，但現在愈來愈多的人返璞歸真，再加上運動風氣盛行，很多穿戴裝置的產品應運而生，除了Garmin的產品外，蘋果推出的Apple Watch和小米的穿戴裝置也都令運動族愛不釋手。

他表示，Garmin是一間由台灣人創立，並在美國掛牌的企業，該公司在穿戴裝置愈來愈夯的風氣下，從過去的衞星定位業務轉向發展穿戴裝置，獲得相當大的成功。該公司20日股價更是大漲17%，寫下83.69美元的10年新高價，市值飆到156億美元，表現令人驚艶。這間從新店统帥工業區租廠開始發展的企業，正帶引出穿戴裝置的風潮。