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投資人照過來！一張表秒懂台股本周大事

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▲▼台股本周大事。（圖／記者劉姵呈製）
▲台股本周大事。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

台股氣勢如虹，周線連二紅，不僅克服半年線反壓，更攻上10,300點，單周大漲258點、2.5%。一舉衝破10,300點整數關卡，本周續攻10,484點年線可期。本周適逢228連續假期，只剩三個交易日，有哪些需要留意的大事？《東森新聞雲ETtoday》一次整理給報給你知！

首先，市場樂觀看待美中將簽訂MOU，貿易戰可望往正向發展，激勵上周五道瓊工業指數上漲181.18點，美股三大指數收紅，道瓊與那斯達克指數連續第9周上漲。法人認為，若美中協議順利，短線有機會上攻年線。

再者，MWC 2019（世界通訊大會）即將於25日登場，眾多品牌廠、網路廠、晶片廠及設備廠都將展示最新技術，包含5G、AI（人工智慧）、車用電子等前瞻技術，而每年的MWC更是手機大廠新機軍火展示重鎮。因此，建議投資人可以關注MWC大展的相關類股，包含推出的新手機，受惠的零組件供應鏈、記憶體，甚至是代工廠。

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本周也有重量級法說會將登場，像是科技大廠法說會有25日的聯亞（3081）、南亞科（2408）以及26日的光寶科（2301）、訊連（5203）、27日的美律（2439），可以關注第1季淡季業績以及2019年全年展望。而金融股第四季法說將由京城銀（2809）與第一金（2892）率先打頭陣，後續還有玉山金（2884）、華南金（2880）與永豐金（2890）接連上陣，除了檢視去年營運成績單，金融機構營運團隊也會就今年展望發表看法，並提出因應策略。

外資在台股期現貨目前維持偏多布局，而26日有摩台期結算，即便連假前指數空間並不是很大，但配合量價拉高結算仍可期。

MSCI最新季度調整也將影響27日最後一盤加權指數波動，台股在MSCI全球新興市場指數的權重由10.99%上升至11.02%；在MSCI亞洲除日本指數權重由12.76%小升至12.78%；在MSCI全球市場指數權重由1.30%小升至1.31%。

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關鍵字：台股本周大事,台股,股市,投資建議,MWC,法說,摩台,MSCI

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