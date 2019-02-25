雲端最有錢／投資型VS.自用型　2019房市是誰的主場？

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選後房市將是最佳買點? 2019的房價「緩跌到幾近停滯」，尤其是雙北市，大跌的建案被嫌棄，喜歡的建案不怎麼跌，或是明明都蓋好了又沒人住，屋主卻還在硬頸，非得要等到快被法拍，才願意放出價格，難怪沒有投資客，只剩自住客。而這樣的市況，是不是就代表進入到「加速趕底」、「落底的尾聲」? 雲端最有錢第6集，邀請到戴德梁行董事總經理顏炳立、淡江大學企管系教授李文雄、Smart月刊社長朱紀中，與主持人邱沁宜帶您剖析2019房市。

新屋賣不動、中古屋滯銷 法拍屋數恐續增

房市停滯加上低利房貸是不是自住型買家進場的好時機? 想要購屋的民眾這時候怎麼選地區、物件才不怕買到不保值的地段? 還是可以去買法拍屋? 李文雄教授的觀點將在節目上公開! 歡迎大家來提問，替你的房屋現況檢視或是想買入的地段有沒有增值性? 顏炳立董事長現場要回覆大家喔!

人潮退散+租金水漲船高 台北東區商圈倒店潮

曾經熱鬧的東區指標，進駐的店家代表著水平與地位，現卻一間間承受不了高房租歇業，房東不肯降租金的真正原因? 商仲市場的盤算黑幕? 東區店家撤退的背後原因? 房東寧空屋也不降價?

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。