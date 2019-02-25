　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

脫遊者的故事／你知道蚊子和蒼蠅的交班時間嗎？　他成為街友後才發現…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

流浪街頭的生活，是拋棄個人的過程。風吹日曬雨淋，把每個人活成同一個模樣，而在這公約數裡，最大的交集是「沒有希望」。

除非能夠「脫遊」。譬如因跨國婚姻在台灣落地的大塚浩一，夫妻感情不睦而無法生根，最後他被警察送到「恩友中心」，終於都能有個固定的位置睡覺；譬如曾是成功創業家的林爸，卻因家事不合而失去了家庭，72歲了，從清潔工重新做起，租一小房自己住。

這些例子，都給了暫住在街友中途之家「觀照園」的黃國華希望，好像真的有機會，讓街友成為上一站的事，下一站，則回歸到有家有工作的生活。

請繼續往下閱讀...
 

時間是1月12日中午，我們在專為街友舉辦的尾牙辦桌活動中，隨機找人攀談，遇到了黃國華。話題都集中在街友的日常，我的問題自然繞著「晚上睡哪？」打轉，反覆確認公園的名字，都不知道他其實聽得一頭霧水。

　

失業欠租　從此無家

尾牙宴前，大門口一團混亂，他完全免疫，直接獲得保留席。許多人自稱搞丟了社工親自到公園發放的邀請函，試圖闖關，全部被攔住。微雨寒冷的早晨，可能長途跋涉而來，卻在最後兩步被擋下，不得其門而入。

新北市志願服務協會每年舉辦2次街友辦桌活動，因街友們口耳相傳，常會出現超過能負荷的人數，許多街友只能在門外等待空位。

但他們的表情沒有憤怒，沒有哀怨，好像已經習慣被拒絕，最後全擠在門外等補單。已經進入的人，則努力完成各項關卡：照X光、理髮、浴沐、健檢，同時亦有法律諮詢和就業輔導服務。每一站都排滿了人，狀況很像完成一站就蓋一個章，集滿後換得一席座位，最後湧入3百多個現任街友。

3百多種不同來歷，最後被流落街頭的生活收納成同一張面容：風乾身材，日曬過度的臉。總是穿著不甚清潔的衣物，帶著排拒外人的表情。黃國華也是，渾身散發「你有什麼事嗎？」的訊息。

以及極端的不在乎。不在乎地說出6個月前，自己還在睡公園。回憶起那天，因為失業，付不出房租，他收拾好一共4個背包的家當，從此成為無家者。6月初夏，第一個晚上，因為還有點閒錢，他去便利商店買泡麵，用店裡的滾水沖過就是一餐。當時的他還沒有「原來我是街友了」的自覺，但生活仍逐漸變化為可以注意到蒼蠅蚊子的交班時間：「早上都是蒼蠅，然後差不多下午5點半以後全部都是蚊子。就是很奇怪，時間一到，兩個交換。」

黃國華，和其他人一樣，因為不同的理由而成為街友，又因為同樣的理想而「脫遊」。那個理想，就是想要有個家。

從此拋棄了個人，進入某種公約數的交集，包括洗澡時「就找那種沒有人的公廁，自己沖水，穿著一條內褲沖水。」關於未來，也是一致的「不敢多想」，在街頭數度想到上吊、投海等畫面。

就差一點決心，所以還能走到45歲的這一天，只是喝酒喝到痛風，一度行動困難。但在交集之外，究竟是怎麼走到這一步的？在我們採訪的人裡頭，他算是最能夠說出完整版本的人：不學好，詐騙被判刑，被父親趕出家門。為了賺錢，他做酒店，做「茶」藝館，做卡拉OK。為了賺更多錢，他讓人為他扮裝、穿上新身分，變成「人頭」，申請了6本支票簿，再度被判刑。2014年他二度出獄，打電話給哥哥，哥哥說母親過世了，他沒有見到最後一面。

也不敢回家了。「就沒那個臉啦。也是要自己有一點成就，不然就先存一點。」去年中秋節，他下定決心戒酒，社工關心時主動求助，最後落腳在新北市街友中途之家「觀照園」，努力往「脫遊」邁進。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會

  • 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【脫遊者的故事二】他來自日本　被921震垮了婚姻也震碎了人生
【脫遊者的故事三】他曾是擁有千萬廠房的創業家　從街友成功脫遊為清潔工
【下一站街友番外篇】幫助街友反遭恐嚇　他嗆「要砍就砍準一點」

ET快訊
華為5G摺疊螢幕新機來了！下載1GB影片只要3秒　一支要8萬
即／飛杜拜航班驚傳「槍手劫機」急降落！　挾機組員當人質
爽吸珍奶…嘴裡「真空碎屍」小強！她吐出5隻腳+頭噁到崩潰
賠慘！17歲少年借400萬賓士上街　撞護欄車頭全爛

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2年前「童顏筋肉人」曝光！孫安佐PO幼齒照…粉絲驚：看起來才8歲

脫遊者的故事／你知道蚊子和蒼蠅的交班時間嗎？　他成為街友後才發現…

板橋港子嘴社區簽署「防災建築重建」　新北市府主動媒合拚加速

這題你會？國小「動動腦作業」難倒家長　網友畫一條線神破解

20:55嘉義規模3.7地震！　最大震度高雄、嘉義3級　網：抖一下嚇到

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

大口爽吸珍奶…嘴裡「真空碎屍」小強！吐出5隻腳+頭噁到崩潰

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

2年前「童顏筋肉人」曝光！孫安佐PO幼齒照…粉絲驚：看起來才8歲

脫遊者的故事／你知道蚊子和蒼蠅的交班時間嗎？　他成為街友後才發現…

板橋港子嘴社區簽署「防災建築重建」　新北市府主動媒合拚加速

這題你會？國小「動動腦作業」難倒家長　網友畫一條線神破解

20:55嘉義規模3.7地震！　最大震度高雄、嘉義3級　網：抖一下嚇到

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

大口爽吸珍奶…嘴裡「真空碎屍」小強！吐出5隻腳+頭噁到崩潰

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

HBL／團隊意識無法凝聚　南山女籃4強隱憂

2年前「童顏筋肉人」曝光！孫安佐PO幼齒照…粉絲驚：看起來才8歲

HBL／咬高苑一口又開胡　東山功臣朱育君擦汗也拭淚

父曾嗆「再懷孕就打死你！」未婚小媽狠溺殺嬰…鄰嘆：可以給我養啊

粉絲美夢成真！小賈斯汀、海莉鮑德溫有望推出「新婚實境秀」

HBL／高錦瑋31分生涯新高　隊友林彥廷給抱抱

脫遊者的故事／你知道蚊子和蒼蠅的交班時間嗎？　他成為街友後才發現…

國二男跟媽借3600擺攤…8天「狂吸7.8萬台幣」！網驚：以後的馬雲

出訪星馬大成功！韓國瑜談定「1億農漁產訂單」　兌現承諾好爽

板橋港子嘴社區簽署「防災建築重建」　新北市府主動媒合拚加速

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

生活熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招..

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：..

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳..

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

阿嬤抽屜翻出獠牙暗器！內行：超..

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小..

發現中字A片網　他大方公開了

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華..

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

產子2年患癌秒變二期　26歲媽..

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等..

甜美女駕駛「神級安全氣囊」超犯..

助理被裁！女同事月薪少拿600..

大口爽吸珍奶…「真空碎屍」小強

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

女星罹口腔癌　割60%舌續命！

王心凌出道16年宣布「好消息」！

即／飛杜拜航空驚傳「槍手劫機」

阿嬤抽屜翻出獠牙暗器！內行：超好用

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

華為5G摺疊機來了　一支8萬台幣

「我姊已經上吊死了」　郁方遭逼借錢

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

更多

最夯影音

更多

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面