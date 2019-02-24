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經濟部節能家電補助方案最快本周公布　可望依去年3千元再加碼

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台灣三洋媽媽樂洗衣機（圖／業者提供）

▲經濟部推出節能家電補助措施，最快本週就會公布，換冰箱洗衣機補助金3千，且未來可能還會加碼。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

為了刺激內需及鼓勵民眾汰換家中耗電電器，經濟部將推出今年度的節能家電補助，除了補助時間追溯道去年12月開始，相關計畫細節經濟部正在作最後盤點檢視，另外經濟部也完成跟9縣市的溝通，未來等其他縣市也提交補助計畫方案，經濟部不排除會有「加碼」。

經濟部過去曾表示，今年節能家電初步規劃有冷氣機、冰箱等電器，透過汰換舊家電就可拿補助金3千元，另外電動機車也有補助4萬輛的名額，加上部分地方政府還會提出額外的補貼，對於想汰換舊家電、傳統油車是一大利多。

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經濟部說，今年確認節能家電補助每千瓦補助1000元，最多是3000元，不過「只有舊換新」才有，購買新品則沒有相關補助。而被問到過去有地方政府提出汰換就能領5千元的高額補助，經濟部長沈榮津回應，中央給予最高3000元的補助金，剩下部分則是由地方政府提出預算，若是有其他項目也是由地方政府來補助，中央會尊重地方的決定。

據了解，目前經濟部已經核定9縣市的節能補助計畫，包含台北市、新北市、桃園縣、台中市、台南市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，另外近期也會完成宜蘭縣跟金門縣。官員還說，等地方政府提出各項節能補助計畫後，中央還有可能會「加碼」，電視、洗衣機等耗能家電都可能是補助範圍內。

▼經濟部推出節能家電補助措施，最快本週就會公布，換冰箱洗衣機補助金3千，且未來可能還會加碼。（圖／翻攝自pixabay）▲▼經濟部推出節能家電補助措施，最快本週就會公布，換冰箱洗衣機補助金3千，且未來可能還會加碼。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：節能補助,加碼,經濟部,電視,冰箱,洗衣機

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