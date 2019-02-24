特力集團千金露天婚禮　「新人雨中熱舞」靠他拍　勇奪國際婚攝大獎

▲特力集團總裁千金的露天婚禮遇到天雨，婚禮攝影師柯宏親捕捉到新人在雨中翩翩起舞慶祝的欣喜神情，獲得2013春季ISPWP婚攝大獎的肯定。（圖／＋K Vision提供）

記者林淑慧／專題報導

這是一場露天婚禮。新郎和新娘在眾人的注目下，隨著音樂跳起第一支舞，旋轉、跳躍，進入舞曲尾聲，新娘依偎在新郎懷中，臉上漾起甜蜜的微笑，親友賓客報以如雷掌聲。

這是婚禮最經典的畫面之一。唯一不同的是，這場露天婚禮的主角、特力集團千金Kelly Ho夫婦，卻遇上辦婚禮的最大地雷：下雨天，但她們仍開心地翩翩起舞，留下雨中的幸福身影。這禎婚禮照，甚至拿下2013年ISPWP國際專業婚禮攝影師協會的獎項肯定。

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▲柯宏親和胡沛婕夫妻，從攝影開始串連婚禮服務的上下游，如今已成為面面俱到的婚禮整合服務業者。（圖／＋K Vision提供）

負責掌鏡者，是曾任IC設計業工程師的柯宏親。十年前，他毅然決然放棄200萬年薪，投入婚禮攝影產業，企業集團後代如台泥辜公允、富邦蔡承儒，藝人梁文音、米可白及旅美強投陳偉殷等名流，都是他的客戶，更被國外權威婚禮媒體Junebug選為亞洲十大婚紗攝影師。

「過去在遊戲科技上市公司擔任研發主管，原本有穩定優沃的收入，單純把攝影當成休閒興趣，偶爾為親朋好友拍攝婚禮，不過因為作品總是讓親朋好友驚豔，拍出口碑後漸漸接拍案量愈來愈多，加上對攝影的熱愛，於是漸漸萌生轉職創業的想法。」柯宏親說。

▲連續6年獲外野手金手套獎的統一獅選手劉芙豪，海外婚禮也是請柯宏親操刀拍攝。（圖／＋K Vision提供）

▲藝人梁文音的傳統婚禮攝影作品也獲得2016春季ISPWP的獎項肯定。（圖／＋K Vision提供）

談起這場雨中婚禮，柯宏親仍難掩緊張。儘管在婚禮前一周，柯宏親帶著團隊經過多次演練，也和特力集團千金Kelly Ho溝通婚禮流程、典禮進行中的走位及拍攝細節，但當第一支舞的音樂響起，豆大的雨滴從天而降，讓掌鏡的柯宏親冷汗直流。

新人在婚禮的第一支舞，通常都在飯店裡頭，但Kelly的婚禮選擇辦在特力集團總部的頂樓。婚禮當天雨下得很大，柯宏親透過耳麥和團隊控場，還得安撫新人不安的心，重新思考走位及構圖，在新人、團隊和親友賓客的通力合作下，留下這幅動人的畫面。

富家豪門要到海外攝影或辦婚禮，服務的收費自然不低，他憑什麼能讓各國的高端客戶買單？柯宏親表示，他帶領＋K Vision婚攝團隊，堅持婚攝及婚禮除了要精緻，還要有獨特性，「要讓婚禮和照片精緻到像是藝術品，才能讓新人一輩子回憶珍藏」。

有別於一般的婚禮紀實攝影，柯宏親憑著細膩的構圖、有人味及美感的作品，陸續獲得ISPWP國際專業婚禮攝影師協會以及WPJA婚禮紀實協會的獎項肯定，成為第一位在兩個婚攝平台雙料獲獎的台灣攝影師。

婚禮攝影照片獲得國際大獎肯定，讓柯宏親一炮而紅，也讓各國的富豪聞名而來。他所創立的＋K Vision，2018年已有高達五成的客戶來自海外，為其創造2000萬元營收，堪稱愛情產業鏈中的佼佼者。