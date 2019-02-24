　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

特力集團千金露天婚禮　「新人雨中熱舞」靠他拍　勇奪國際婚攝大獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲特力集團總裁千金的露天婚禮遇到天雨 柯宏親捕捉到新人在雨中翩翩起舞慶祝的欣喜神情，本作品亦獲2013春季ISPWP的獎項肯定。（圖／＋K Vision提供）

▲特力集團總裁千金的露天婚禮遇到天雨，婚禮攝影師柯宏親捕捉到新人在雨中翩翩起舞慶祝的欣喜神情，獲得2013春季ISPWP婚攝大獎的肯定。（圖／＋K Vision提供）

記者林淑慧／專題報導

這是一場露天婚禮。新郎和新娘在眾人的注目下，隨著音樂跳起第一支舞，旋轉、跳躍，進入舞曲尾聲，新娘依偎在新郎懷中，臉上漾起甜蜜的微笑，親友賓客報以如雷掌聲。

這是婚禮最經典的畫面之一。唯一不同的是，這場露天婚禮的主角、特力集團千金Kelly Ho夫婦，卻遇上辦婚禮的最大地雷：下雨天，但她們仍開心地翩翩起舞，留下雨中的幸福身影。這禎婚禮照，甚至拿下2013年ISPWP國際專業婚禮攝影師協會的獎項肯定。

請繼續往下閱讀...

▲柯宏親和胡沛婕夫妻，從攝影開始串連婚禮服務的上下游，如今已成為面面俱到的婚禮整合服務業者。（圖／＋K Vision提供）

▲柯宏親和胡沛婕夫妻，從攝影開始串連婚禮服務的上下游，如今已成為面面俱到的婚禮整合服務業者。（圖／＋K Vision提供）

負責掌鏡者，是曾任IC設計業工程師的柯宏親。十年前，他毅然決然放棄200萬年薪，投入婚禮攝影產業，企業集團後代如台泥辜公允、富邦蔡承儒，藝人梁文音、米可白及旅美強投陳偉殷等名流，都是他的客戶，更被國外權威婚禮媒體Junebug選為亞洲十大婚紗攝影師。

「過去在遊戲科技上市公司擔任研發主管，原本有穩定優沃的收入，單純把攝影當成休閒興趣，偶爾為親朋好友拍攝婚禮，不過因為作品總是讓親朋好友驚豔，拍出口碑後漸漸接拍案量愈來愈多，加上對攝影的熱愛，於是漸漸萌生轉職創業的想法。」柯宏親說。

▲連續6年獲外野手金手套獎的統一獅選手劉芙豪，海外婚禮也是請柯宏親操刀拍攝。（圖／＋K Vision提供）

▲連續6年獲外野手金手套獎的統一獅選手劉芙豪，海外婚禮也是請柯宏親操刀拍攝。（圖／＋K Vision提供）

▲藝人梁文音的傳統婚禮攝影作品也獲得2016春季ISPWP的獎項肯定。（圖／＋K Vision提供）

▲藝人梁文音的傳統婚禮攝影作品也獲得2016春季ISPWP的獎項肯定。（圖／＋K Vision提供）

談起這場雨中婚禮，柯宏親仍難掩緊張。儘管在婚禮前一周，柯宏親帶著團隊經過多次演練，也和特力集團千金Kelly Ho溝通婚禮流程、典禮進行中的走位及拍攝細節，但當第一支舞的音樂響起，豆大的雨滴從天而降，讓掌鏡的柯宏親冷汗直流。

新人在婚禮的第一支舞，通常都在飯店裡頭，但Kelly的婚禮選擇辦在特力集團總部的頂樓。婚禮當天雨下得很大，柯宏親透過耳麥和團隊控場，還得安撫新人不安的心，重新思考走位及構圖，在新人、團隊和親友賓客的通力合作下，留下這幅動人的畫面。

富家豪門要到海外攝影或辦婚禮，服務的收費自然不低，他憑什麼能讓各國的高端客戶買單？柯宏親表示，他帶領＋K Vision婚攝團隊，堅持婚攝及婚禮除了要精緻，還要有獨特性，「要讓婚禮和照片精緻到像是藝術品，才能讓新人一輩子回憶珍藏」。

有別於一般的婚禮紀實攝影，柯宏親憑著細膩的構圖、有人味及美感的作品，陸續獲得ISPWP國際專業婚禮攝影師協會以及WPJA婚禮紀實協會的獎項肯定，成為第一位在兩個婚攝平台雙料獲獎的台灣攝影師。

婚禮攝影照片獲得國際大獎肯定，讓柯宏親一炮而紅，也讓各國的富豪聞名而來。他所創立的＋K Vision，2018年已有高達五成的客戶來自海外，為其創造2000萬元營收，堪稱愛情產業鏈中的佼佼者。

ET快訊
即／ 2度未婚產子怕被爸罵！未婚媽「溺殺男嬰」確定羈押禁見
金鍾國甜喊宋智孝：老婆！　《RM》工作人員全嚇傻
兒缺錢！66歲母扛4千元蔬菜「台北到台南」...媳婦嗆：全身

關鍵字：婚禮攝影,特力集團,柯宏親,辜公允,蔡承儒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全家斥資逾14億元打造台中物流中心　佈局最後一哩路商機

全球遊輪產業年增上百萬新客源　公主遊輪打造五艘全新船吸客

漢翔與西班牙發動機大廠ＩＴＰ公司簽署十年長約　擴大全球訂單佈局

遠東二代徐國安扮推手　裕民攜手愛立信打造船隊安全系統　保庇船隊「防颱風、避海盜都行！」

影／三星Galaxy S10預購開跑！電信三雄推預購優惠搶市

影／好樂迪股價今年以來漲了16％　錢櫃併購幾無溢價　外界質疑：會不會賣得太便宜？

影／錢櫃合併好樂迪　「就怕公平會說母湯！」錢櫃執行長回應了

錢櫃併好樂迪的下一步　KTV加開餐廳　打造複合式休閒娛樂中心

全台最大連鎖傢俱詩肯逆勢展店　董座林福勤打造品牌新「潮」味

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

特力集團千金露天婚禮　「新人雨中熱舞」靠他拍　勇奪國際婚攝大獎

當家增資續挺納智捷　嚴陳莉蓮力扛4000億江山

國銀衝新南向　富邦金蔡明興看好越南深耕10年

黃金、鈀金價格飆漲　投資一次整理搶搭貴金屬熱潮

對抗又老又窮威脅　小資族2招年賺10%免靠政府退休金

封測業者眼中的華為：十年前破倉庫竟變成通訊帝國

中油苦吞價差　明天汽油不調整、柴油小漲0.4元

嫌賺太少？投資達人教你5種創造被動收入的方法

從百萬負債拚到小有積蓄　正妹靠直播翻身工作3小時月收破10萬

別等「有錢」才開始理財！小資想擺脫死薪水　靠1秘招錢滾錢最快

ABL／夢想家確定隊史首次季後賽！　從去年1勝到奪第13勝

流浪、來回收容所4次　英國7.7公斤肥貓終於找到新家了！

企排／加國重砲砍15分　極速超跑斷台電全勝紀錄

中職／林祐樂轟3分砲　統一10比2大勝斗山

主動報備！男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆...他中了幾項

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

2度未婚產子怕被爸罵！未婚媽土地公前「溺殺男嬰」　法院裁准羈押禁見

工作狂卻又渴望一段長久關係　愛情事業真的沒辦法兩得意嗎？

以色列挑高中資優生當網軍　柯文哲：台灣當兵都在浪費時間

「男歌手愛約炮18歲妹、女網紅耍大牌」　鍾明軒爆料…留言串炸了！

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

財經熱門新聞

勞工白繳！6職業工會積欠勞保費

小資荷包放大術　靠1招存出第一..

中油吞下1.7元價差　估下週汽..

正妹靠直播翻身　工作3小時月收..

抗又老又窮　小資族年賺10%法..

中油苦吞價差　明天汽油不調整、..

嫌賺太少？投資達人教你5種創造..

快訊／確定了！KTV雙雄KTV..

中油苦吞1.6元價差　估下週汽..

漢翔與西班牙發動機大廠簽署十年..

父母過世前2年送財產　課遺產稅

MWC世界通訊大會拉抬新商機概..

外資連五買234億元　本周表現..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

更多熱門

相關新聞

年薪200萬工程師轉行婚攝

富家豪門辦起婚禮，往往樣樣講究極盡奢華，服務也總是指名要國外頂級廠商，不過近年來卻有許多國外的豪門大戶指名台灣一間婚顧公司拍攝婚紗或舉辦海外婚禮。這間婚顧公司是由台灣攝影名人柯宏親創辦的＋K Vision，從創立至今10年之間，除了服務過的政商名流及藝人不計其數，在外國富豪之間口碑也愈傳愈廣，使得＋K Vision在2018年已經有高達50%的客戶來自國外，堪稱是台灣愛情產業鏈的代表業者。

副屏幕換LED　新莊整修內容3月公布

幫郭泓志買時間　悍將持續慰留

冠軍相「捧太高」　悍將要更努力

富邦悍將茶壺風暴　領隊出面澄清

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

台劇女神現北捷：每個人都在低頭

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

網激推！好市多「懶人新神物」

王心凌出道16年宣布「好消息」！

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面