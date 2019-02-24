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國銀衝新南向　富邦金蔡明興看好越南深耕10年

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▲▼富邦金控董事長蔡明興。（圖／富邦金控提供）

▲富邦金控董事長蔡明興。（圖／富邦金控提供）

記者戴瑞瑤／綜合報導

政府積極推動新南向政策，多家台資金控都積極在新南向18國發展，其中越南以富邦金旗下北富銀、富邦產險深耕最久，在當地已長達10年，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽3家分行，越南富邦產險則於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點，雙雙為當地據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。

台北富邦銀行與富邦產險2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，10年來，規模與據點逐漸擴增，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽3家分行，越南富邦產險則於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點，規模居台灣金控業之首。

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富邦金董事長蔡明興表示，越南有人口紅利，並具有龐大內需市場的發展潛力，是目前經濟發展最快的新興國家之一，未來成長空間可期，是富邦金布局東協市場的重點區域。除了銀行與產險外，富邦人壽也在2011年在越南成立子公司，目前已有11個據點，富邦金控將持續響應政府「新南向」政策，深耕越南在地市場。

最早進入越南的是富邦產險，在1996年設立越南胡志明市代表處，2008年獲准升格為全外資公司，是最早於越南成立據點的台資產險業者。越南富邦產險2018年簽單保費約新台幣5.8億元，成長率18%，近年皆維持雙位數穩定成長。主要銷售險種包括火險、水險、車險及意外健康險，其中又以火險占比最大，客戶維持續保率在90%以上，目前在於越南外資產險公司排名第8。

2014年越南「513事件」造成當地多達300家以上的台資、外資企業受損，其中7成以上是由越南富邦產險承保。當時越南富邦產險即刻成立理賠小組，並動員母公司資源與人力，在最短時間協助受損客戶恢復生產線。

北富銀則是2008年成立胡志明市分行，是北富銀在越南地區設立的第一個據點。越南近年積極開放持續吸引外資企業，2010年北富銀合併慶豐銀行越南分支行，目前在越南地區共有3家分行，包括胡志明市分行、河內分行與平陽分行，是當地據點最多的台資銀行，橫跨南、北越。據北富銀統計，越南地區3家分行截至2018年底總資產及放款規模居台資銀行排名前3名，淨利為新台幣4.5億元，成長達31倍。

目前北富銀越南地區3家分行主要業務包括存款、放款、匯兑、進出口等法人金融業務，主要客群為越南台商及越資大型企業，客戶總數達5000戶。近年來也積極主辦當地大型聯貸案，包括富美興新月灣及midtown開發案、Vingroup、Vietin Bank等大型融資案。此外，因應中美貿易戰下供應鏈移轉，已向台商提供財顧及融資服務，將協助更多台商前進越南投資。

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關鍵字：新南向,銀行,金控,富邦金,富邦產險,台北富邦銀行

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