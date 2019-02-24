當家增資續挺納智捷　嚴陳莉蓮力扛4000億江山

圖文／鏡週刊



上週四，裕隆集團新掌門人嚴陳莉蓮帶著一對兒女主持開工典禮，她展現當家的氣勢，透過視訊向集團3萬名員工拜年，她強調會「責無旁貸地扛起集團所有的責任與使命」，並讓「裕隆的輪子繼續穩健前進」。

去年12月，裕隆集團大家長嚴凱泰病逝，重擔就落在遺孀嚴陳莉蓮身上，她除了在第一時間冠夫姓接棒，並在4位輔佐重臣協助下，參與決策會議，日前已將集團重組為4大事業，並持續金援自有品牌納智捷，實現嚴凱泰「國車國造」遺願。

上週四（14日）是大年初十的開工旺日，上午10點一到，身穿黑色大衣的裕隆新任執行長嚴陳莉蓮，帶著大女兒Michelle、小兒子John，在副執行長陳國榮等高階主管的陪同下走出總部大門，手持香柱擔任主祭官的她，站在數百位集團員工之首，臉色肅靜地祈福祝禱。

嚴陳莉蓮小檔案 現職：裕隆集團執行長、裕隆董事長、中華汽車董事長、裕日車董事長

年齡：52歲

家庭：夫嚴凱泰（歿），育有1女（Michelle）、1子（John）

經歷：女籃國手；裕隆男籃、台元女籃領隊；中華職籃董事長；中華汽車、台元紡織董事

學歷：文化大學體育系

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從做中學 參與決策會議

去年底嚴凱泰病逝，讓今年52歲的嚴陳莉蓮人生大轉彎，她從昔日夫婿背後的賢內助，站上第一線扛起4,000億集團營收、7家上市公司、3萬名員工的江山，還要對25萬名股東負責。

嚴陳莉蓮面對夫婿病逝，儘管悲傷哀痛，但仍咬牙扛起重任圓夫遺願。開工日當天，她與兩岸20家子公司視訊連線，除感謝員工們的支持，同時也明確宣示：「會責無旁貸地扛起集團所有的責任與使命。」「集團有相當清楚的目標和方向，也會有新的態度和策略。裕隆集團的輪子一定會繼續穩健地前進，開創出另一番新天地。」

嚴陳莉蓮展現一夫當關的氣勢，首度主持團拜的她，帶著女兒一起拱手，一個接著一個跟主管們拜年，團拜結束後，還大聲宣布要送紅包給所有人，讓氣氛熱到最高點。「『齊心』，是她（嚴陳莉蓮）今年團拜傳遞給裕隆人最重要的訊息。」一位裕隆主管直言。

團拜結束後，嚴陳莉蓮進入總部，在副執行長陳國榮、嘉裕董事長戚維功、裕隆董事張樑以及中華汽車董事林信義陪同下，馬不停蹄從11點到晚上7點，開起一場接著一場的決策會議。

「從接下執行長重任開始，她（嚴陳莉蓮）展現旺盛的學習力，透過一場場會議，在決策委員的指導下，讓她『從做中學習』。」知情人士對本刊透露。從一位籃球國手、嫁入豪門扮演賢內助到現在的企業家，老天屢屢考驗嚴陳莉蓮，而她也逆來順受接受挑戰。

去年12月3日，就在嚴凱泰病逝後短短幾個小時，一封以裕隆集團執行長名義，署名「嚴陳莉蓮」的公開信，發給了3萬多位裕隆人，信中寫道：「他（嚴凱泰）未竟的使命，我要帶領大家一起完成，我們一起加油！」

注重細節 4大輔臣指導

「這是她（嚴陳莉蓮）首度在集團文件上冠夫姓，除穩定軍心，更重要的是對外宣示，她要以『嚴家人』的身分，扛起這個重擔。」老裕隆人觀察。

「何況股權集中在嚴家人手裡，就已先避免股東內鬥的戲碼，加上從2009年以來，嚴董（嚴凱泰）就設計決策小組體制，一切都照規矩運作，不會出什麼大問題。」

嚴陳莉蓮亦步亦趨地跟隨嚴凱泰生前的腳步。1月25日嚴凱泰的紀念音樂會上，在1,400多位親友面前，嚴陳莉蓮率領陳國榮、戚維功、張樑與林信義4位決策委員上台，向來賓致敬，除宣示集團共主的角色外，還可看出對輔政大臣們的尊重，「她與4位委員都是認識30年以上，關係就像兄妹一樣。」裕隆主管說。

除了與4大輔臣學習掌握大方向外，嚴陳莉蓮習慣多問細節，讓她有更多資訊判斷與學習。「嚴董（嚴凱泰）太了解公司，只會抓大問題問。夫人會透過詢問細節，了解主管認不認真，有沒有掌握全局，但只要通過考驗，她就會授權。」曾和嚴陳莉蓮開過會的主管對本刊透露。

裕隆4大決策委員 張樑 專長：金融、創投事業

現職：裕隆董事、裕融董事

學歷：美國紐約州立大學阿爾巴尼分校經濟學博士 林信義 專長：汽車事業

現職：裕隆董事、中華汽車董事

學歷：成功大學機械系 陳國榮 專長：汽車、建設、大陸事業

現職：裕隆集團副執行長、納智捷副董事長、裕日車董事、裕融董事長、中華車董事、台元紡織董事、華創車電董事長、裕隆東風董事

學歷：交通大學高階主管管理學碩士、淡江機械系 戚維功 專長：紡織事業

現職：嘉裕董事長、台元紡織常務董事兼總經理、台文針織董事兼總經理

學歷：交通大學碩士

先聽報告 發問討論定案

其實，早從1998年嚴陳莉蓮就被安排擔任裕隆、中華汽車董事，之後又陸續參與裕融、文生開發等董事會，過往外界對她的印象，都是陪著嚴凱泰、帶著一雙兒女出席剪綵、尾牙的溫馨畫面。

過去是安靜的董事、多扮演白臉的角色，隨著集團重任落在肩上，逼著她必須快速學習。「各公司的重大決策送進會議，她都先聽報告，然後請委員們提問，最後她才發問，最後與委員們討論後拍板定案。」像是日前宣布集團組織改組，將集團事業體劃分為汽車、紡織、房地產、金融水平等4大事業體，就是由嚴陳莉蓮拍板。

雖有重臣輔弼、事業掌握漸入佳境，擺在她面前的挑戰依舊相當大，眼前的多項難題，包括國產車市占節節下滑、堅持納智捷自主品牌的投資能否回收，以及大陸市場的經營何去何從？還有日本日產集團與裕隆間的微妙關係。

挺納智捷 拓陸市場艱困

尤其是納智捷自主品牌在兩岸的發展都不順利，多年來，累積虧損已上百億元，嚴凱泰生前接受本刊專訪時被問到是否會對納智捷壯士斷腕？他堅決地說：「納智捷不會停，這是家族使命，如果停了，我怎麼去金寶山看父母？」「我會用生命來捍衛這個品牌。」

就在嚴凱泰過世後的第一時間，裕隆董事會就通過對納智捷增資60億元，及辦理53億元無擔保公司債，展現嚴陳莉蓮力挺納智捷品牌的決心，就在開工團拜後，納智捷也公布了未來發展策略。

「今年納智捷會推出新物種車款『URX』，U代表多功能、R代表休閒、X代表無限應用場景，將是國產唯一提供全年齡、全家族與全功能的7人座車款；至於明年則會發表2款電動車及全新SUV。」擔任納智捷總經理的蔡文榮透露。

「嚴董生前定下的510計畫，計畫在5年內在兩岸發表10款新車，去年納智捷處於產品青黃不接，今年開始新車陸續上市，將有助於品牌的推動。」裕隆主管透露。

面對著美中貿易戰持續，去年下半年大陸汽車市場急凍，雖已與大陸合資夥伴東風汽車達成「撤人不撤資」的決議，資深分析師認為：「從供應商、銷售鏈和服務鏈看，少了東風這個當地夥伴，納智捷自己要如何打開大陸市場，也變成嚴陳莉蓮必須要面對的難題。」

此外，就在去年國產車市占再度敗退之際，裕隆旗下的裕日車去年底靠著新款小型SUV—Kicks一炮而紅，農曆年間缺貨到連展示車都搶光，但去年日本日產爆發政變，前董事長高恩（Carlos Ghosn）遭撤換，改由日本人掌權，對於日產海外品牌合作是否生變，已成外界關注的焦點。「裕日車是裕隆集團獲利金雞母，若雙方關係生變，對裕隆絕非好事。」資深同業觀察。

接棒先生位子掌舵集團大任的嚴陳莉蓮，是前女籃國手，14歲就入選女籃青年隊國手，後來進入裕隆體系台元女籃。2人因籃球而結緣，嚴凱泰曾透露，2人是因誤會而相識、相戀。

原來愛打籃球的嚴凱泰，19歲那年，與好友因為無聊跑到台元女籃打球，當時正好是女籃的休息時間，教練知道嚴凱泰要去，就把正在休息的隊員叫起來，因此惹火隊長陳莉蓮，以為嚴凱泰倚仗小老闆的身分耍特權，就罵了他一頓。

自認只是想打球，卻被教訓的嚴凱泰越想越不甘心，就衝了出去，發現得罪小老闆的陳莉蓮也連忙追了上去。最後誤會冰釋，2人也互約喝咖啡，進而相戀。

2人在1991年結婚，婚後陳莉蓮任裕隆男籃、台元女籃隊領隊，嫁入嚴家的陳莉蓮扮演好媳婦的角色，雖擔任裕隆董事，卻都未曾插手集團事業，直到吳舜文過世，她才開始出現在裕隆的新車發表、開工團拜等場合。

國家隊長 統御溝通無礙

嚴凱泰生前曾經透露，陳莉蓮的個性拘謹，「我是在美國念書，所以比較easy一點，她（陳莉蓮）在台灣一路念，父親又是軍公教人員，凡事一板一眼。」

年輕時曾擔任過中華女籃隊長的她，能夠在女籃最強的時代擔任隊長一職，也代表著在領導統御與人際溝通上絕對有過人之處。「她處事明快，會傾聽、溝通達成共識，不會做獨裁性決策。」老裕隆人說。

雖說處事重規矩，但運動員出身的她，個性卻相當熱情豪邁，喝酒都會說「乾杯」，對於好友或者同仁常熱情擁抱。「她跟老太太（吳舜文）的個性很不一樣，比老闆（嚴凱泰）更放得開，經常擔任老闆與員工以及主管間潤滑劑的角色。」

以前裕隆尾牙，嚴凱泰常拉著陳莉蓮上台與同仁同歡，「裕隆人最愛夫人尾牙上台高歌，有時酒喝多了，就會加碼送紅包、汽車。」老裕隆人笑著說。她興致來時還會拉著嚴凱泰一起合唱，也成為尾牙時的最高潮，陳莉蓮還曾開玩笑地說：「如果我出道，應該是江蕙等級。」

愛嘗美食 常替員工加菜

就算接任執行長角色，嚴陳莉蓮溫暖熱情的作風依舊沒變，愛品嘗美食的她，常常自掏腰包買些水果、小吃到辦公室，替開會的主管與同仁們加菜。「她常說，大家都很忙更要重視飲食健康，水果一定要吃。」除了買水果、替大家加菜之外，會後也會留下來與主管閒聊家常。

「她自己有2個孩子，深感職業婦女的辛苦。常說：『陪小孩吃飯要慢一點，因為小孩會學，妳吃得快，他們也會吃得快，這樣小孩腸胃消化會不好。而且陪家人的時間就要專心陪伴，不要滑手機。』」就算現在8成時間都花在公司，但相當重視與兒女相處的嚴陳莉蓮，常與女性主管念起媽媽經。

就如同婆婆吳舜文，1981年從病逝的嚴慶齡手中接下重擔，現在的嚴陳莉蓮也扛下夫婿留下的4,000億江山，雖有重臣輔佐，事業各有經理人執掌，但外在挑戰仍多，要如何接續夫婿「國車國造」、力挺「自主品牌」遺願，又能走出一片天，在在都是考驗。

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