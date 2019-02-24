對抗又老又窮威脅　小資族2招年賺10%免靠政府退休金

▲小資族薪水少，根本無法多元配置、資產分配，只能選擇高報酬穩健型的商品，替自己存退休金。（圖／翻攝自Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

勞保基金破產年限再往前，從原先2027年提前至2026年，不僅讓民眾憂心，更讓年輕一代的小資族們更為憂心，許多年輕人就必須「靠政府不如靠自己」的念頭。

台灣財富管理顧問公司董事執行長陳又賢表示，年輕人、小資族一個月的薪水只有3萬5,000元的話，連供應生活費都相當拮据了，更別說是「資產配置」、「多元投資」，這對薪水不高的小資族群來說，簡直是天方夜譚。因此小資族可以倚靠的優勢就是「時間」、「複利率」，選擇1或2檔的高報酬、穩健型，且投資幣別又是相對穩定的基金，就不用擔心領不到政府對休金，落入孤苦一生的悲劇之中。

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陳又賢說，小資族群可以選擇平均年報酬率10%以上，且成立年代夠久的股票穩健型基金，像是富蘭克林成長基金或者是摩根士丹利美國增長基金，成立時間在1945~1948年代之間，經歷過石油危機、科技危機甚至是金融海嘯，仍然屹立不倒，顯見在重大股災或者經濟景氣不佳時，還可以保住小資族的金錢，而又能夠年報酬達到10%，以每個月存3,000元～5,000元，複利率來算，足以讓小資族退休時可以衣食無憂。

▲政府退休金愈來愈不靠譜，不想又老又窮，受薪階級、小資族群就得靠自己賺。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、示意圖）



但是薪資漸漸增加到4~5萬元以上，或者步入「雙薪」家庭之後的受薪階級，就比較有能力進行「資產配置」或者「保守穩健」投資之後，再來思考如何守成。陳又賢建議，如果薪資漲到4~5萬元之後，就可以考慮多元的配置。他認為這一階段的投資人，選擇投資商品以「外幣優於台幣」為原則，而選擇外幣仍以美元、人民幣為主軸。

其一是美元、人民幣的利率仍高於台幣，目前美元定存年大多有2%以上，甚至有些優利定存更高達3.5%等，人民幣亦然；美元保單保單的利率也宣告利率4%，平均每年投資報酬率(IRR)起碼有3%以上，同樣吸引投資人；其次，雖然投資人選擇美元、人民幣要承受匯率風險，但是美國、中國大陸在國際上算是經濟強國，匯率表現也相對穩健，因此對於穩健型的投資人來說，是可以承受的風險。

政府基金愈來愈不靠譜時代，受薪階級、小資族群真的得「靠自己」存退休金，不想過又老又窮的未來，就必須要趁早自己投資、理財，才是正確的作法。