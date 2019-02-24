封測業者眼中的華為：十年前破倉庫竟變成通訊帝國

▲短短十年，華為從黃浦江邊的小倉庫成了通訊巨擘。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

儘管華為近期深陷中美貿易戰漩渦，產品被禁用、5G建設被圍堵，然而一名封測高層表示，華為生意非常興隆，供應商就連過年都被追著跑，凸顯出「全球冷、華為熱」，內外根本兩個世界。

今年半導體產業受到整體需求減少、客戶庫存調節、經濟趨緩、彼特必崩跌等因素，上半年面臨恐成長下滑的逆風。然而這名封測業者表示，但不景氣卻獨獨沒在華為發生，其零件供應商每天被華為追著跑，忍不住埋怨「過年期間機器幾乎都沒停下來」。

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封測業者透露，華為去（2018）年營收就已經破1000億美元，並且設定2024年要突破3000億元，換言之，5年要成長三倍。

業者說，按華為近十年來的成長軌跡是有可能的，華為在剛起步時，年成長100%不是問題，甚至有時還成長200%以上。業者形容：「在他們臉上都寫著希望二字，且拚勁是非常可怕的」。

該業者指出，2008年華為在切入半導體時，在上海黃浦江邊設立的據點，看上去就像是個「破倉庫」，員工才15人，當時的晶圓代工廠都對他們看不上眼。

封測業者說，他很訝異，10年光景，如今這個破倉庫成了歐洲花園（指華為在東莞區的松山湖基地），成了前三大通訊帝國，甚至還成了原本瞧不起他們的晶圓代工廠的前兩大客戶。

然而三十年河東，三十年河西，華為去年在手機銷售量已經超越蘋果，問鼎第一大三星。業界人士觀察，2019年將是華為與三星激烈爭奪世界第一的一年；2020年就一定是華為的天下了。

▼華為在東莞的松山湖基地，彷彿置身歐洲國度。（圖／記者洪聖壹攝）