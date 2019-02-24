中油苦吞價差　明天汽油不調整、柴油小漲0.4元

▲明天汽油不調整，柴油調漲0.4元。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／台北報導

中油公司明（25）日凌晨零時起汽油不調整，柴油調漲0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升25.5元。

由於美中貿易戰談判不斷有樂觀消息傳出，激勵原油市場，國際油價持續上揚，帶動本週國內油價，由於上週油價漲幅大，不過受限「不考量亞鄰競爭國最低價」的因素，中油吞下價差1.7元，明天出現汽油不漲價、柴油每公升調漲0.4元。

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據了解，沙烏地阿拉伯承諾3月開始擴大減產幅度、委內瑞拉原油產量維持低檔、中美貿易談判進展轉趨樂觀，一掃過去油價低迷的狀態，激勵原油市場價格不斷攀高。與油價相關的指標原油價格，周六每桶來到66.73美元，比上週的63.54美元上漲3.19美元，另外上週新台幣兌美元匯率與上上週相比，上週來到新台幣30.836兌一美元，比上上週的30.831兌一美元，台幣略微貶值0.005元。

由於上週油價漲幅大，受限「亞鄰競爭國最低價」的因素，中油吞下價差，明天出現汽油不漲價、柴油每公升調漲0.4元。中油92無鉛汽油維持到每公升26.3元，95無鉛汽油27.8元，98無鉛汽油29.8元，超級柴油25.5元，整體油價回升到去年11月的高點。

值得注意的是，過去油價公式啟用時，就有規定台灣的92及95汽油、柴油價格必須維持「亞洲鄰近國家的最低價」，若是當週油價上漲，整體價格不能超過其他國家，因此在這樣的限制下，本週國內油價價差，就會由中油吸收。中油過去曾說，當油價價差差到1元，每個月中油就要多虧1億。