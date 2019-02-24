管理員驚見老外橫躺停車場　警到場揭真相「誤會一場」

▲美籍男子馬克酒後睡停車場、嚇壞管理員報警助其返家。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

一名美國籍男子馬克日前到台北市松山區與友人聚餐，卻因為喝酒過多，加上身上僅穿T恤深夜氣溫驟降，馬克看到路邊大樓有室內機車停車場認為室內溫暖想入內休息片刻再搭車返家。未料酒醉呼呼大睡倒臥在社區大樓停車場內，嚇壞大樓管理員。警方獲報後到場攙扶馬克就近搭車返家，結束一場虛驚鬧劇。

松山分局三民派出所警員白曉帆、賴世鴻2月11日20時許接獲報案、轄區民眾來電求助，指出民生東路五段某社區大樓內有一名外籍男子酒醉路倒，兩警員獲報後，立即驅車趕赴現場處理。

警方到場，發現是一外籍男子不勝酒力而倒臥社區大樓停車場內，警員攙扶叫醒男子後，外籍男子叫馬克（美國籍、年約35歲），他向警方表示：住在新北市板橋區，當晚與友人餐敘飲酒過量，本打算搭乘捷運返家，但因不勝酒力加上晚上低溫，馬克只穿短袖T恤，本想進入室內禦寒休息片刻，卻因太累躺在停車場呼呼大睡，嚇到正在巡邏的社區大樓管理員報警求助。警方後來見馬克恢復清醒，仍擔心他酒後迷路，警員陪同馬克步行到附近搭捷站搭車助其返家。

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