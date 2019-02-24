MWC世界通訊大會2/25開展　拉抬熱門商機概念股

▲三星首款折疊手機Galaxy Fold。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

MWC2019世界行動通訊大會明天（25日）在西班牙巴賽隆納登場，今年展會以非蘋手機所推出的旗艦機最受關注，特別聚焦5G、多鏡頭、可折疊、大尺寸全面屏，可望帶動相關概念股，像是全新、穩懋、宏捷科、聯發科、大立光、玉晶光、GIS-KY、神盾、新日興、雙鴻可望受惠。

今年MWC世界行動通訊大會，非蘋大廠接連發表旗艦手機，特別聚焦5G、多鏡頭、可折疊、大尺寸全面屏，其中5G手機方面，有Oneplus與英國最大電信商EE合作、LG與美國Sprint合作；多鏡頭方面，則有華為P30 Pro搭載四鏡頭、Nokia五鏡頭。

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可折疊手機方面，最轟動的就是三星趕在MWC前發表的Galaxy Fold，還有Motorola和華為也預計推出折疊手機，至於大尺寸全面屏，則有SONY XZ4的21:9大尺寸全屏螢幕。

因應5G商轉，今年MWC相關5G手機備受關注，相關概念股由PA族群的全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086） 外，還有5G晶片大廠聯發科（2454） 可望受惠。

多鏡頭同樣成為今年MWC手機特色，也可帶旺光學供應鏈大立光（3008）、玉晶光（3406） 等台廠，還有趨勢也朝屏下指紋辨識發展，概念股有GIS-KY（6456），以及觸控IC神盾 (6462) 。

可折疊手機更是今年最夯的話題，主要為折疊式設計所需的軸承樞紐廠商，相關概念股像是新日興（3376），還有高功率對於散熱要求越高，也帶動雙鴻 (3324) 後市可期。

法人看好，非蘋陣營搶在MWC發表旗艦機，尤其是今年聚焦5G、多鏡頭、可折疊、大尺寸全面屏四大亮點，可望為相關台廠概念股帶來動能。