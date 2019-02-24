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從百萬負債拚到小有積蓄　正妹靠直播翻身工作3小時月收破10萬

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▲▼直播主米漿從小一肩扛起家計，如今靠直播翻身，還清百萬債務。（圖／記者紀佳妘攝）

▲直播主米漿從小一肩扛起家計，如今靠直播翻身，還清百萬債務。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

浪漫長捲髮、漂亮臉蛋的直播主米漿每一次開直播，總是有不少人守在線上，過去曾同時有超過6000人同時在線上看她整理家務，大方與粉絲分享日常生活，對她來說，「工作即生活，生活即工作」，從沒想過原來直播可以創造如此高的收益，也讓她把百萬債務全部清償了。

米漿從小家境清寒，一家被列為中低收入戶，由於她的爸媽沒有謀生能力，只好一肩扛起家計，國中開始在外面四處打零工，曾經做過洗髮小妹，底薪只有2500元，洗一顆頭賺10元，常常下課後第8節課也不用上，騎著腳踏車飛奔去打工，只為了改善家計，但她從未喊苦，到了高中一如往常半工半讀，白天在飲料店、餐廳打工，晚上回學校上課，周末還得趕到飯店的婚宴場合，零零星星最多就賺1至2萬元。

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▲▼直播主米漿從小一肩扛起家計，如今靠直播翻身，還清百萬債務。（圖／記者紀佳妘攝）

因緣際會之下，外型亮麗的米漿被婚紗攝影挖掘，拍了一組婚紗作品集後，開啟Show Girl之路，逐漸累積人氣，如今臉書粉絲專頁已高達11.5萬人，收入也稍有改善，不過她的爸爸病情卻急轉直下，心臟開刀必須支付一筆龐大的醫療費，最終仍不敵病魔逝世了，留下100多萬元的債務，隨後在朋友力薦下加入直播圈，希望能夠改善家計。

在直播圈擁有高人氣的米漿，自己透露一次與粉絲之間有趣的互動，先前曾不定期舉辦聚餐，就有貼心粉絲觀察到，她最近身體欠佳，因此特別準備補品，讓米漿補補身子，不過也有遇過瘋狂粉絲，一路跟蹤她回家，讓米漿嚇到趕緊搬家。

米漿經營直播平台迄今也2年多，她認為，「只要用心經營，粉絲就會一直在」，尤其有共同話題或興趣時，自然而然地聊起來，就會被更多人看見。就在去年4月，她辭去所有工作，專心在直播平台擔任主播，每天直播2至3小時，月收入破10萬元，不僅清償債務，同時也存了一點積蓄。

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關鍵字：直播,網紅,米漿,債務,積蓄,粉絲,中低收入戶

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