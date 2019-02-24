別等「有錢」才開始理財！小資想擺脫死薪水　靠1秘招錢滾錢最快

▲別等到有錢才要開始理財，其實小額投資也能讓口袋越來越深。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在薪水不漲、萬物皆漲的時代，讓許多人感嘆「存錢好難」，不過千萬別等有錢才開始投資，反而慢慢養成存錢、理財的習慣，無形之中口袋也會隨著時間越來越深，專家建議，沒有投資經驗的小資族可從簡單投資工具做起，無痛為自己存到一桶金。

近年來小額投資正流行，小資族也能開啟無痛理財人生。中國信託投信投資長蘇詠智建議，投資經驗較少的小資族不妨從ETF著手，因為ETF就是買進一籃子股票或債券，讓報酬隨著指數走，是簡便的投資工具，且一般投資人即使沒有大筆資金，也能利用ETF有如股票的下單方式買賣，直接用新台幣小額參與投資，一樣可以獲得不錯的報酬。

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不過，ETF投資也是要選標的。年輕族群薪水成長空間大，可選擇積極型的股票ETF，像是陸股ETF。此外，若有一筆投入、有收益需求的投資人，擔心股票型ETF波動較大，就可以利用債券ETF，從存股族晉升至存債族，且因債券ETF含有相對高的收益，更適合做為長期領息的好工具。

▲許多小資族薪水少少K，連自己都養不活，更別說要存錢。（示意圖／記者張一中攝）

中國信託多元收益債券ETF基金經理人張勝原表示，債券ETF追蹤指數，資訊透明易得，更能解決一般債券投資人不容易挑到優質債券的困難，成為靈活資產配置的重要工具。當股市下跌時，可以將資金轉進投資級債券配置，取得較高的收益，而且債券ETF的投資成本，不但具有比共同基金低的優勢，稅賦成本也相對較輕。

由於股票股利需併入綜合所得稅、股票買賣交易稅0.3%，債券ETF則免徵交易稅，且債券ETF因利息來自海外資產（皆投資海外債），當年度收入累計的海外所得低於最低課稅門檻670萬元，多可免稅，因此最適合有意做中長期資產配置、想要穩定累積財富的穩健型投資人。