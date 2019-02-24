嫌賺太少？投資達人教你5種創造被動收入的方法



▲調查顯示，台灣有高達八成以上的民眾認為錢賺太少。（示意圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

根據yes123求職網發佈「勞工薪資滿意度與升遷卡關調查」，結果發現，88.9%受訪者對現有薪資待遇不滿意，又有77.3%受訪者認為目前工作升遷管道卡關，民眾普遍覺得「賺太少」且「升官不易」。看來辛苦的埋頭苦幹，也未必能有更高的收入；但若換個方向想，有一份「穩定收入」支撐外，再去想辦法賺取「被動收入」，你的人生可能會因此更不一樣！

「不用做事就會有收入」、「睡覺時仍然在賺錢」、「靠系統就能有源源不絕的收入」、「邁向財務自由」等，賺取被動收入聽起來很吸引人；但要如何創造被動收入呢？《東森新聞雲ETtoday》彙集投資達人建議，一次整理5種創造被動收入的方法，報給你知！

方法1》定期投資高股息的定存股：

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投資一家賺錢的公司，每年公司就會將股息配發給你，如果公司經營的好，股價甚至會有大幅度的上揚，就像是「定存股」的概念。暢銷書作家《只買一支股，勝過18%》的樂活大叔施昇輝就鼓勵小資族：「薪水不多沒關係！一個月就先努力存這6,000元就夠了！」

他用月薪30K來舉例，一定先拿出20%來存錢投資，剩下的24,000元再去分配食衣住行育樂；但這都還不包含加班費、年終獎金、業績獎金跟兼差收入，額外獲得的錢可以當成「小確幸基金」，自行分配使用，當然要加快速度存錢會更好。

每個月只存6,000元，要怎麼投資？施昇輝建議，四個月後每存到24,000元就可以開始投資元大台灣高股息基金（0056），然後將每4年領到的30,000元股息再多買一張0056，6年下來，就會不知不覺累積到50萬元，加上你的男女朋友也是這樣做，就會成功存到第一桶金100萬元。

或者也可以分批買進與大盤同步的ETF，如元大台灣50（0050），因為元大台灣50與大盤連動，安全性高，又具有股息保護的優勢，除非台股消失，否則元大台灣50就不會下市，且在大型權值股表現強勢時，元大台灣50績效甚至還能優於大盤。施昇輝認為，就算股價下跌套牢，投資人也仍能有股息收入，不用擔心股票變成壁紙一文不值，更不必花時間研究個股。

▼配息型的投資保單跟基金也是民眾的最愛。（示意圖／公勝保經提供）

方法2》「存本取息」的基金和保單投資：

一般人不擅於投資股票，會選擇基金或是保險，理財顧問也建議，必須慎選「穩健型」的投資工具做為理財規劃核心，例如核心配置可以選擇「配息型基金」、「分期還本儲蓄型保單」或「定期配息投資型保單」，這三類型商品都具備「存本取息」概念，可以像包租公一般每期固定領回收益，既能分擔眼前的固定開銷，也能做為未來的退休準備。若是要規劃穩定現金流的儲蓄計畫，也可以善用「利率變動型年金保險」，選擇一次給付或每年分期給付，累積資產又可以創造被動現金收入。

方法3》發揮創意，創造「版權收入」：

版權收入的意思就是發揮自己的創意，製作出自己的知識產權，像是作詞作曲、寫書、開發程式又或是現在最夯的YouTube頻道、經營自己的直播社群、發展自媒體，進而賺取廣告、版權收入。

對於一般人來說，這一點不是很容易做到，但或許可以藉由發揮創意，分配自己假日或閒暇時間，去挖掘自己的另一興趣培養第二專長，雖然一開始可能乏人問津，且要花時間經營，但等到走出自己的風格，有朝一日版權收入就會產生。

▼愈來愈多人開始經營「微商」，賺取收入。（圖／翻攝自網路）

方法4》出租房間或任何東西：

可以出租現有的空間、或是東西，例如出租一個車位、出租自己家裡沒用到的房間當二房東，不要小看租金的收入，小一點的像是出租車位給別人，一個月可以有3,000至4,000元收入也不錯。而也有人把自己家裡用不到的空間重新布置規劃成airbnb形式，讓背包客或國外旅客日租，一方面可以賺取收入，另一方面又可以交朋友，何樂而不為！

方法5》經營自己的「微商」，開團購賺取分潤：

現在愈來愈多品牌企業不用網紅來作行銷，改而採取的方式是「微商」分銷、分潤的手法，以拆帳的方式和更多網路使用者合作，將線上的房租成本降到最低。舉例像是每個辦公室裡都有的那個「團媽」，像是食品、保健品以及美妝保養品等高毛利商品，都非常適合透過「微商」來經營。

商研院研究也發現，目前品牌企業在中國大陸市場最常使用的是在WeChat平台進行微商，東協市場則較習慣使用Facebook；在台灣，你也可以用Line群組、Facebook臉書社團成立單店來經營。