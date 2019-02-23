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非洲掏金！貿協組團進軍非洲投資布局

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▲▼貿協籌組非洲貿易暨投資布局團，前進非洲找尋當地市場商機。（圖／貿協提供）

▲▼貿協籌組非洲貿易暨投資布局團，前進非洲找尋當地市場商機。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

外貿協會今年非洲首發團－「2019非洲貿易暨投資布局團」在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴展開序幕，隨後在肯亞的奈洛比辦理洽談會，2場洽談會成果豐碩，合計吸引 298 位買主參加，安排715場次一對一洽談。參加拓銷的廠商表示，衣索比亞及肯亞市場頗具發展潛力，值得我商前往開發。

貿協副秘書長林芳苗表示，非洲天然資源豐富，擁有人口紅利及大量年輕人口，年齡中位數為19.4歲，是全球重要的新興消費及勞動市場；衣索比亞人口超過1億，近3年GDP平均成長達9%，是非洲表現最亮眼的國家；肯亞則為東非地區工業化程度最高的國家。目前兩國正處於由農業經濟轉為以供應內需市場的工業經濟的轉型期，並朝向製造業出口的目標邁進，而我國高品質的汽車零配件、產業機械設備、紡織品原物料及配件、資通訊用品、民生消費產品等在當地市場均極具競爭力，也有龐大與當地廠商合作的潛力空間。

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值得注意的是，此團中還包含服務業廠商如國際物流專長的行家國際物流，以及專門介紹退休管理技術人才至海外再就業的精英人力兩間公司參與，貿協表示，因應國際貿易與人才產品流動的日新月異，也將協助台灣多元產業與時俱進，開發新市場。

貿協補充，非洲共有55國，人口超過12億，近年非洲經濟表現強勁，公認是下一個世界經濟推動的引擎。為協助我商拓展非洲市場，外貿協會今年組成3個拓銷團前往非洲，接下來會在6月前往迦納、奈及利亞、莫三比克及納米比亞，9月前往阿爾及利亞、突尼西亞、埃及與象牙海岸。

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