台企銀挺綠色產業　攜手桃園市推出200億專案貸款

▲台企銀與桃園市力挺綠色產業。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

為力挺桃園市政府推動綠能政策及順應全球減碳趨勢，台企銀提供200億元的專案資金，提供桃園市客戶購置再生能源，污染防治節約能源所需的資金，促進綠能產業發展，建立低碳經濟型態，達成社會永續發展目標。

繼兆豐銀攜手桃園市政府與信保基金力挺再生能源，推出「桃園市再生能源貸款」以100億元資金，搭配信保基金保證，支持桃園的再生能源。並且全台300億元的額度，提供力挺台灣的再生能源的產業，協助產業發展後。

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台企銀也積極促進桃園市的綠能產業發展推出200億元的專案資金，台企銀董事長黃博怡表示，為協助桃園市政府創造嶄新的綠能都市，專案提供客戶高成數、低利率的資金外；另最大特色是再生能源設備，也開放個人可以申貸，也就是自然人於自有的不動產屋頂，建置太陽光電發電設備，如有資金需求者也可提出申請，期限最長可達15年，以減輕借款者的負擔。另外針對再生能源投資的計畫，為減輕業者財務壓力，在電廠建置中如有資金需求就可以提出週轉融資。

政府為鼓勵銀行對綠能科技等新創重點產業加強融資，在105年9月推出「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」，台企銀配合該政策，推出「新創重點產業優惠貸款」，資金用於支持綠色科技及太陽光電等產業的發展，經過一年多的努力，截至108年1月底，放款餘額已達3,365.93億元，其中綠能科技產業放款餘額為574.60億元。

黃博怡指出，為響應政府朝向非核家園、能源轉型等重大政策目標，台企銀也在107年1月發行10億元的綠色金融債券，將所募資金全數用於「綠色投資計畫範圍內的放款」，並配合推出「綠能永續專案貸款」。

台企銀說，歡迎桃園市有意購(建)置再生能源、節約能源及汙染防治等設備且需要融資的企業或個人，可至台企銀桃園地區各分行洽詢，台企銀也將提供最迅速、最完整、最專業的綠色金融服務。