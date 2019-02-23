台大醫批電力供需造假　經濟部回：想像力豐富且偏見指控

▲台大醫王明鉅批經濟部電力數據造假、無視缺電現況，經濟部則是回嗆，說數據張冠李戴，且對這樣的錯誤言論感到遺憾。（圖／取自王明鉅臉書）

財經中心／綜合報導

台大醫師王明鉅再度就能源議題跟經濟部槓上，王明鉅在臉書上發文說：「經濟部，別再硬拗了」，認為經濟部提出的能源供需不足以應付未來的用電狀況。經濟部則是發新聞稿回嗆，說數據比較「張冠李戴」且對這樣的錯誤言論感到遺憾。

王明鉅在臉書上寫說，經濟部無視台灣經濟持續成長，帶動用電量隨之增加的事實，

甚至不管再生能源能不能達標，硬是不管全民希望少用火力發電，希望續用核電的公投結果，照樣狂燒煤狂燒天然氣，照樣什麼都不做用擺爛來廢核。甚至提醒經濟部，「別忘了一個謊言要用更多的謊言來圓」、「缷任之後真的敢面對所有的台灣人嗎？」。

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面對質疑聲音，經濟部說，「對這種無視數據推估背景張冠李戴的錯誤言論表達遺憾」，經濟部指出，這樣無視經濟成長超乎預期、大型投資及台商回流增加等經濟發展事實，自我想像帶有偏見所做的指控，對能源政策的討論沒有幫助。



經濟部表示，王明鉅提出的數據是「張冠李戴」，並且刻意以不同時空背景資訊相互比較，隨意批判經濟部造假，無助能源政策客觀理性討論。

經濟部強調，發展再生能源是國際趨勢，對台灣而言，不但能提升供電能力、不會排放空氣污染、還能提升國家能源自主。對貿易出口導向的台灣來說，打進綠色供應鏈、增加產業的國際競爭力，發展綠能更是重要一步。而且政府不會因為這樣的批評就停止建設再生能源。

▼台大醫王明鉅批經濟部電力數據造假、無視缺電現況，經濟部則是回嗆，說數據張冠李戴，且對這樣的錯誤言論感到遺憾。（圖／資料照）