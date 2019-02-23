華銀經理人會議　當財務醫生免擔心金融科技挑戰

▲華銀今日舉行全行經理人會議。（圖／華南銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

華銀今(23)日舉行全行經理人業務會議，華銀副董林知延告訴經理人，造擔任客戶的財務醫生，協助客戶解決財務問題，進行更完整的財務規劃，就不怕金融科技挑戰。

近期金管會正在審查純網銀的申請與將發執照，對於傳統銀行還說，不只要觀察未來的發展，也擔心造成市場的競爭。且金融科技日新月異，也給金融業新的挑戰、壓力以及必須轉型因應。

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林知延則表示，華南銀行成立100周年，許多人詢問怎麼樣的企業可以經營100年，他認為，首先要符合股東、客戶、同仁的需求，再來就是持續提供民眾及企業各項金融服務，要擔任客戶的財務醫生。近幾年隨著金融科技(FinTech)發展，越來越多人會使用科技的服務，但他的看法是，這不代表就會帶給民眾附加價值，而華銀面對面提供客戶服務，包含個人及企業在資產或負債上的需求，協助解決各種財務上的問題，進行更完整的財務規劃，就不需害怕金融科技的挑戰。

展望今年，即使面臨灰犀牛、全球景氣不確定性等耳語，華銀董事長吳當傑則表示，仍要充滿信心,並以「穩中求新求變」六字與全體經理人共同勉勵。

同時吳當傑也揭示，今年華銀的四大目標：強化 國際金融業務分行(OBU)及海外分行業務動能，並提升中小企業放款；針對財富管理業務之客群面、商品面、通路面、組織面及系統面全面優化，提升財富管理手續費收入；以及持續提升財務操作績效；針對法遵、防制洗錢文化持續紮根，並做好三道防線工作。