全家斥資逾14億元打造台中物流中心　佈局最後一哩路商機

▲全家董事長葉榮廷(左二)、總經理薛東都（右二）共同宣示，未來三年預計要投入百億資本，打造智慧供應鏈。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

全家董事長葉榮廷日前宣示，未來三年預計要投入百億資本，打造智慧供應鏈，董事會已決議以14.53億元購入台中市大肚區1萬1163坪工業用土地，將打造多溫層物流中心，除搶攻最後一哩路商機，也讓全家往「科技零售業」的轉型再邁大步。

全家表示，全家去年店鋪數累積增加172店；既存店平均成長6％，看好電商經濟未來成長動能，加上近年物流倉儲空間不敷使用，董事會決議整併目前台中烏日多溫層物流中心與彰化和美EC（電商）物流廠於一處，以擴大台中地區物流運能。

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繼去年11月高雄岡山物流廠稼動後，全家將投入台中多溫層物流中心的建置，將斥資逾14億元，打造比現有廠房面積大2.5倍的新廠，預計2021年正式稼動，預估可增加千店左右店鋪的鮮食與商品配送服務，整體EC運能可望成長三倍。

掌舵營運方針的全家總經理薛東都指出，全家打造智慧供應鏈的做法，是以時段別循環供應體制，讓銷售、生產、配送達到最適效率地將最新鮮的商品送到顧客手中。「智慧供應鏈是打通新零售、全通路的關鍵，滿足消費者不分虛實的購物需求。」他說。

全家表示，以去年年底開始測試的店到宅業務為例，在單店單品進銷存系統、冷鏈佈局完備後，今年目標將是擴大服務地區，由大台北地區擴大到全台六大都會區，持續佈局最後一哩路商機，向打造多元購物管道及購物體驗平台邁進。