一天狂虧1300億！卡夫亨氏股價暴跌　垃圾食物令巴菲特胃疼

▲卡夫亨氏去年第4季獲利不如預期，周五股價暴跌。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

股神巴菲特對垃圾食品的愛已開始導致他嚴重地消化不良。

紐約郵報報導，長期吃麥當勞當早餐的巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）因卡夫亨氏（Kraft Heinz）慘澹的財報表現而受到重創，使該公司對卡夫亨氏26.7%的持股價值在周五（22）蒸發43億美元（約新台幣1300億）。

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卡夫亨氏去年第4季獲利不如預期，且收到來自美國證券交易委員會（SEC）要求說明會計政策與內控的傳票，同時該公司也在財報中認列154億美元商譽減損，並大幅調降股息。該公司周五股價重挫逾27%，創下歷史新低。無獨有偶，波克夏持股9.4%的可口可樂，在卡夫亨氏釋出利空消息前2周也發布營收預警，導致單日跌幅創下金海嘯來最高。

▲數十年來，巴菲特就以喜愛含糖飲料及重鹹飲食而聞名 。（圖／達志影像／美聯社）

數十年來，巴菲特就以喜愛含糖飲料及重鹹飲食而聞名，他長期投資巧克力公司時思糖果（See's CANDIES）及連鎖霜淇淋和速食餐廳Dairy Queen。波克夏公司也持有漢堡王（Burger King）母公司Restaurant Brands股份，也是奧利奧餅乾（OREO）製造商億滋國際（Mondelez）的小股東。巴菲特近期也被迫承認，他的投資組合並非完全健康養身。

巴菲特去年8月接受CNBC訪問時被問及卡夫是否有意收購金寶湯（Campbell Soup）等同業時表示，「這個產業比10年前更加艱難，就有形資產的回報而言，品牌包裝食品是非常非常非常好的事業，但5年後10年後，它將不再是最受歡迎的產業。」隨著健康意識逐漸抬頭，消費者在超市購物時更加關注外圍的生鮮食品，而非像卡夫或可口可樂這樣的中央走道的包裝食品。

可以肯定的是，即便是經歷一場暴跌，巴菲特在卡夫亨氏上投資仍是賺到翻，報酬率達41%還加股息。但飲食習慣改變及卡夫亨氏股價持續下的仍可顯見包裝食品的未來著實是不明朗。

波克夏公司將於今（23）日向股東發布年度信函，目前尚不清楚卡夫亨氏的自爆是否會被提及，但華爾街皆密切關注巴菲特對垃圾食物的立場。Bruyette＆Woods董事Meyer Shields表示，這對波克夏公司的年度會議來說將是一件大事。