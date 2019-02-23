太陽能業者加碼投資台南500億　提供逾1.5萬個就業機會

▲太陽光電系統公會理事長郭軒甫攜廠商加碼投資台南500億。（圖／太陽能公會提供）

記者姚惠茹／台北報導

太陽光電系統公會理事長郭軒甫今天（23日）攜聯合再生能源、中租能源、旭鑫能源等22家廠商，前往台南拜會市長黃偉哲，並擴大投資加碼500億元，初步規畫未來3年內，將協助台南建置1GW（10億瓦）的太陽光電系統，預計1.5萬名以上系統安裝就業機會。

台南日照充足，繼谷歌、東京電力之後，太陽光電發電系統商業同業公會攜聯合再生能源、中租能源、中美晶集團旭鑫能源、開陽能源、李長榮集團、聚恆科技、大同集團、天泰能源、辰亞能源、康舒科技、台鹽綠能、永鑫能源、雲豹能源、太陽光電能源、銓泰環能、統益機電、禾鑫高科、加州電力等，決定擴大在台南投資500億元，建置1GW（10億瓦）的太陽光電系統。

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▲太陽光電系統公會理事長郭軒甫。（圖／太陽能公會提供）

郭軒甫表示，台南擁有充足的日照條件，預計500億的投資案，可望帶動當地相關產業，除了提供1.5萬名以上系統安裝就業機會外，並將以系統產業拉動無數個中上游產業的就業機會。

郭軒甫指出，1GW太陽光電每年約略生產12.5億度電，可望減少70萬公噸排碳量，提供32萬戶住宅用電，對減少燃煤發電及降低PM2.5衝擊有相當大的貢獻。

此外，郭軒甫強調，太陽光電產業多家公司決定擴大在台南的投資，目標在2021年前完成1GW太陽光電的系統建置，主要投資標的將集中在公有廳舍屋頂、綠色廠房屋頂、全民綠能屋頂，以及漁塭結合光電等場址。

台南市長黃偉哲也表示，台南市從100年啟動台南陽光電城計畫，已經在陽光公舍、陽光社區、農業大棚、綠色廠房及全民綠能屋頂等方面著手，不僅是全台第一個推出公有廳舍屋頂出租，並透過自治條例首創規定大用電戶，必須裝設用電契約容量10%的太陽光電，而且採用設備補助方式鼓勵民眾裝設太陽光電，目前全市已經累積762MW裝置容量，可謂是對綠電推動不遺餘力。