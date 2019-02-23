全球遊輪產業年增上百萬新客源　公主遊輪打造五艘全新船吸客

▲公主遊輪行銷總監陳欣德表示，台灣出境人次逾1600萬人次，但台灣遊輪旅客去年才超過120萬人次，顯示遊輪市場仍有很大的成長空間。（圖／公主遊輪提供）

記者林淑慧／台北報導

看好遊輪市場的成長性，全球三大遊輪集團紛紛訂製新船，公主遊輪暨澳洲嘉年華遊輪集團總裁珍．斯瓦茲（Jan Swartz）表示，遊輪產業平均每年增加超過上百萬名全新賓客，公主遊輪將在未來6年內推出5 艘全新遊輪，開發不同年齡層的新客源，以追求營收及獲利的成長。

遊輪就像是海上的移動城堡，連台積電創辦人張忠謀都難擋其魅力，將之列為退休後的旅遊計劃，顯示遊輪旅遊正夯。依據台灣港務公司統計，去年進出台灣的遊輪旅客人次大增二成，這不僅讓基隆港獲選為亞洲最佳遊輪母港，也讓台灣連續蟬聯亞洲第二大遊輪市場。

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公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪隸屬世界最大遊輪集團，每年帶領著超過200萬名賓客海上巡遊，並將亞太區及台灣市場列為重點發展區域，台灣每年出境旅遊人口超過1600萬人次，而台灣遊輪旅客去年總計達120萬人次，顯示遊輪產業仍有相當大的成長空間。

▲公主遊輪榮獲「臺灣網友」及《今日美國》最佳大型遊輪船隊雙料認證。（圖／公主遊輪提供）

為搶攻高成長的亞洲市場，公主遊輪積極打造新船來擴充載客量，包括將於今年10月正式啟程的星空公主號、完成龍骨舖設儀式並預計2020年6月完工的奇緣公主號，以及雖暫未命名但已舉辦開工典禮的第6艘皇家旗艦遊輪，將於2022年投入服務。

陳欣德指出，除了上述3艘旗艦遊輪外，另有2艘新一代液態天然氣遊輪，將分別於2023年及2025年加入公主遊輪陣容。依據國際郵輪協會（CLIA）預估今年全球郵輪旅客將超過3000萬人次，年增6.3%。

法人分析表示，一旦全球遊輪業的載客量增加，遊輪業者為了吸引更多的乘客，可能會在價格上做出妥協，市場可能出現削價競爭現象。對此，嘉年華集團回應表示，打造新船前會透過注重計量過的載客成長率，來確保營運能穩健成長。