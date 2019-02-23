房市添喜！江翠重劃區建案51億資金到位　土銀主辦聯貸

▲土銀主辦立信建設51.63億元聯貸案。（圖／土銀提供）

記者吳靜君／台北報導

土地銀行統籌主辦立信建設股份有限公司總金額新臺幣51.63億元聯貸案，已成功完成集，該聯貸案由土銀主辦，合庫、華銀、台灣企銀、彰化銀行、台新銀行、農業金庫及兆豐銀行共同參與，預計運用於在江翠重劃區E區，興建集集合式住宅、商業大樓之用。

土銀今（23）日宣布，完成立信建設51.63億元聯貸案，該聯貸案資金是為支應新北市板橋江翠重劃區開發興建大樓所需資金，募集5年期由土地銀行擔任統籌主辦銀行，合作金庫銀行、華南銀行、台灣企銀、彰化銀行、台新銀行、農業金庫及兆豐銀行共同參與。

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土銀表示立信建設所隸屬的立信集團成立於2001年，從事不動產投資事業多年，旗下分為土地開發、建築規劃及營繕施工三大事業群。立信集團於2007年起開始辦理新北市板橋區江翠北側市地重劃業務，全區總開發面積達82公頃，目前立信建設公司於該區已推出新外灘建案共分三期，其中「仰真」、「雙江翠」皆已完銷，第三期「新月天地」持續熱銷中。

土銀表示，這次的聯貸案所支應的建案位於江翠重劃區E區，預計興建地上19層的集合住宅大樓3棟及地上15層的商業大樓1棟，建案全區1樓及2樓規畫作為店面及商場使用並設有地下6層的停車空間。

土銀表示近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務等業務，未來仍將持續以積極、穩健及多元發展的方向，朝全方位優質金融機構的目標前進。