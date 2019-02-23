記憶體寒冬　龍頭廠三星市佔減至30%、營收跌28%最慘

▲記憶體供應商龍頭三星營收大幅衰退。（圖／達志影像）
記者周康玉／台北報導
根據TrendForce報告指出，記憶體供應商龍頭三星營收大幅衰退，季減28.9%，市佔率也從35%下滑至30%，掉5個百分點。
記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，因伺服器、智慧型手機廠商持續調整庫存，品牌商第4季營收較前一季度衰退16.8%，其中，三星衰退最多、達28.9%，東芝和廠威騰電子（Western Digital）接季減14%以上居次。
由於整體NAND Flash市場供過於求，三星今年投產目標維持現有的3D NAND產能，2D NAND產能則縮減，但仍維持平澤二廠的投產規劃。為避免過度增加產出，三星放緩新製程擴產計畫。
報告指出，回顧去（2018）年全年記憶體銷售表現，儘管產品價格逐季走跌，但全年位元出貨量較2017年成長逾40%，整體營收約632億美元，年成長10.9%。
TrendForce表示，快閃記憶體（NAND Flash）繼續下跌，主要因伺服器、智慧手機廠商持續調整庫存，品牌商第4季營收較前一季度衰退16.8%，展望第1季，因主要供應商會祭出更優惠價格吸引客戶，將持續走跌。
進入第1季傳統淡季，需求更疲弱，主要供應商為維持市場占有率，則透過祭出更優惠價格，受到銷售單價與需求雙雙下滑的拖累，NAND Flash將持續走跌。