記憶體寒冬　龍頭廠三星市佔減至30%、營收跌28%最慘

最近的手機大多都設置了螢幕下指紋辨識，但辨識技術卻是大有不同。從前的電容式指紋辨識、光學式指紋辨識都容易被造假，而到了到三星Galaxy S10、Galaxy S10 +搭載的「超聲波指紋辨識」技術，辨識成功率與安全性都大幅提高，強壓其他指紋識別技術。