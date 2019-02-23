北極星藥業高層人事大變動　初步籌資將私募500萬美金

▲右一為北極星藥業執行長吳伯文遭董事會決議解任。（圖／北極星提供）

記者姚惠茹／台北報導

北極星藥業-KY（6550）今天（23日）公告，解任執行長吳伯文及其子公司職務，並由執行副總陳紹琛代理職務，此外，同時宣布暫停所有新的產品研發和早期的臨床試驗，重新檢討工廠管理與生產策略，並決議進行500萬美金的私募案作為初步籌資方案。

北極星藥業昨天（22日）下午召開董事會，並在今天公告，為了完善公司治理、健全財務結構、加速進行主要的臨床試驗、積極進行與大藥廠之併購或授權協商，董事會決議對公司的人事組織做調整，也決定對公司資源的配置重新檢討。

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高層人事異動部分，北極星藥業公告解任執行長吳伯文及其子公司職務，並由執行副總陳紹琛代理職務，還有原財會主管郭靜芬辭任，並增聘何宜治擔任總公司財會主管及代理發言人，以及新聘林維源先生擔任公司營運副總兼發言人。

至於營運異動部份，北極星藥業決議集中資源加速進行主要的臨床試驗，並暫停所有新的產品研發和早期的臨床試驗，重新檢討工廠管理與生產策略，以及調整組織人事，按計畫需求配置適當人力，並且訂定激勵措施，鼓勵經營團隊加速達標。

此外，董事會也決議進行500萬美金的私募案作為初步籌資方案，並將進一步辦理私募或現增，積極爭取潛力投資者掖注北極星未來的營運資金，董事會與改組後經營團隊將齊心合作，加速臨床試驗進度，積極實現與大藥廠的併購或授權。