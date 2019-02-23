台積電5奈米製程MWC亮相　有望獲蘋果A14處理器訂單

▲傳蘋果2020年iPhone搭載的A14處理器將會採用更先進的5奈米製程，且仍由台積電負責。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

台積電將在25日於世界行動通訊大會（MWC）上發表即將推出的5奈米設備。蘋果2020年推出的新iPhone機款，將有望搭載以此製程製作的新處理器。

按照蘋果對處理器的命名規則，蘋果今年推出的新iPhone將搭載A13處理器，2020年將以A14命名之。綜合先前外媒透露的消息，蘋果今年的A13處理器將繼續採用7奈米製程。電子時報引述消息人士報導，蘋果2020年iPhone搭載的A14處理器將會採用更先進的5奈米製程，且仍由台積電負責。

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台積電同時也是許多其他企業的代工製造商。本屆MWC預計將會亮相多款支援5G上網的手機，這些機款大多採用高通Snapdragon 855晶片及二代5G數據晶片Snapdragon X55，而這兩款處理器都是由台積電目前7奈米FinFET工藝製造，台積電儼然為供應鏈最大贏家。

報導中也提到，台積電於2018年4月搶先進入7奈米世代，囊括蘋果、高通、華為等國際大廠訂單。然而儘管有這些訂單，台積電最近在全球手機需求下滑與光阻液事件衝擊下修首季財測。但台積電仍對2020年級2021年的業績表示樂觀，該公司聲稱其在7奈米製程方面取得進展，併計畫在2020年前將新的5奈米製程量產。