「誰摔死了李新」公布錄音指控不法　國泰銀副總澄清「不認識羅淑蕾」

▲ 「誰摔死了李新」粉絲專頁昨天公布一段錄音，指稱是國泰世華銀副總莊秀珠與前立委羅淑蕾的對話。（圖／翻攝自「誰摔死了李新」粉絲專頁）

記者戴瑞瑤／台北報導

「誰摔死了李新」影片在臉書傳得沸沸揚揚，「誰摔死了李新」粉絲專頁昨(22日)更公布一則國泰世華銀副總莊秀珠與前立委羅淑蕾的對話錄音，表示是是國泰世華銀行公然違法的鐵證影片。對此，國泰世華銀副總莊秀珠澄清：「不認識羅淑蕾，從未與羅委員有過任何對話、會面或其他任何接觸。」

「誰摔死了李新」粉絲專頁22日下午公布了一段影片，影片中兩名女子對話內容提及立委要求銀行配合於票據上漏蓋章，以達到看到珠寶等目的，並指稱該段對話者分別是國泰世華銀副總莊秀珠與前立委羅淑蕾的對話錄音，更指出國泰世華銀行配合立委意圖詐欺善良百姓。

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對此，當事人國泰世華銀副總莊秀珠澄清，指出影片是偽造她本人的聲音所製作的2014年5月與羅淑蕾的對話錄音，造成社會大眾對於她任職的銀行誤會，更造成她名譽嚴重受損。莊秀珠鄭重聲明，她不認識羅淑蕾、也從未與羅淑蕾有過任何對話、會面或其他任何接觸，「將評估對於該錄音製作者、影片散佈者等提出訴訟救濟。為釐清真相不排除透過司 法程序進行聲音鑑定，證明該段錄音不實。」

國泰世華銀行也表示，經過向國泰世華銀副總莊秀珠查證後，該段對話人員並非莊本人，莊秀珠並表示不排除透過司法程序澄清事實。另有關影片中如涉有侵害國泰世華銀行名譽的情況，國泰世華銀將評估提出訴訟，以維國泰世華銀的權益。