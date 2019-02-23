美國抵制華為無用　任正非謝川普「幫推銷」讓合約簽更多

▲ 華為創辦人任正非感謝川普這些「大人物」幫他做了很好的5G行銷。（圖／美聯社）

財經中心／綜合報導

大陸科技巨頭華為一直走在5G技術發展的前端，但美國則是認為該公司會對國家安全造成威脅，因此對華為在美發展提出了阻擋，但華為卻也沒被美國總統川普斷了後路，他們與近30個國家簽訂了推廣合約，華為執行長任正非甚至表示「感謝他們推銷我們。」

任正非在哥倫比亞廣播公司（CBS）接受的訪談中說道，「他們（美國政府）把5G技術誇大到某些軍事設施的水平，但5G不是原子彈。現在我們正在推出5G，不久我們將迎來6G。未來，將有適合美國的新設備。」

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即使5G技術能帶來更快、更方便的通訊品質，但川普政府仍警告其盟國，可能考慮會針對使用華為的國家動用軍事關係；美國副總統彭斯（Mike Pence）上週也在慕尼黑安全會議上說，「如果我們的盟友依賴東方，我們無法確保對西方的防禦。」

▲ 還是有不少國家會與華為合作建設5G技術網絡。（圖／記者邱顯燁攝）

儘管川普政府發出警告，但據CBS報導，包括德國和英國在內的一些歐洲盟國正在考慮允許華為建設高速基礎設施。此外，也有一些美國人已經依賴華為技術，Nemont電話合作社首席執行長兼農村無線協會主席Kilgore表示，「它技術先進、可靠，且價格實惠。我們聽說過安全問題，我們聽說過與中國大陸政府關係的指控，但是......沒有人提出任何與之相關的證據。」



由於川普政府對美國所有大陸電信業實施禁令，Kilgore擔心他的公司無法生存，他的社區基本上沒有相關服務。然而實際上，就連川普也意識到這個問題，本週四（21）早上，川普在Twitter上發表說他希望在美國看到5G技術，也說「美國公司必須加緊努力，否則就會落後。」

▲ 美國總統川普自己也認為美國5G技術發展不足。（圖／路透）

對於美國的阻擋是否造成華為發展的威脅，任正非則是回應「我要感謝他們，因為他們是偉大的人物，普通人不知道5G。但現在，這些偉大的人物都在談論5G ......我們正在變得越來越有影響力並獲得更多合約。」任正非認為「我實際上感謝他們推銷我們。」

此外，任正非也對川普抱持高度評價，「我認為他是一位偉大的總統，因為在很短的時間內，他能夠降低稅率。」但說到川普可能會發布一項禁止華為在美國開展業務的行政命令，任正非則回應「我們在美國從未有過很多銷售，但我們並沒有放棄在這個國家努力。」