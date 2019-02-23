漢翔與西班牙發動機大廠ＩＴＰ公司簽署十年長約　擴大全球訂單佈局

▲漢翔公司董事長廖榮鑫（圖中）率隊，與西班牙發動機大廠ITP公司簽署十年長約。（圖／漢翔公司提供）

記者林淑慧／台北報導

國內航太工業龍頭漢翔公司，搶進歐洲訂單再下一城！漢翔董事長廖榮鑫今（23）日與ITP Aero公司(以下簡稱ITP)，簽訂發動機零件合作承製意向書，訂單效期長達十年，此為漢翔首度與歐洲RRSP大廠建立新業務關係，有助擴大全球訂單佈局。

漢翔總經理林南助表示，ITP為全球各主要發動機製造大廠之RRSP(Risk Revenue Sharing Partner)風險利益均攤合作伙伴之一線廠商，為全球第9大發動機製造廠，漢翔與其簽訂十年長約，可望擴增動機業務來源。

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目前，全球前十大主要發動機製造大廠中，如GE公司等前五大廠商，均為漢翔的主要客戶，這次漢翔與西班牙發動機ITP公司簽署合約，效期自簽約起十年，由2019年到2029年。

漢翔公司的發動機業務，占公司營收比重約達三分之一，近年來除了成功建立日本發動機新業務，亦逐步建立與歐洲發動機廠的新業務機會。

展望後市，法人表示，漢翔目前的LEAP引擎出貨轉強，除帶動去年度的民機營收恢復成長外，也帶出基本面的長期轉機；在LEAP引擎出貨需求長期上升帶動下，看好漢翔的長期營運表現。