逾75%民眾會把年終獎金用在投資　最偏好外幣存款

▲有高達6成民眾對今年理財感到憂心。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據銀行公布的「2019新春理財調查」，有超過6成的民眾對未來一年的理財感到憂慮，另有高達75%的民眾會將年終獎金用於投資理財，除了台幣存款，多數人偏好外幣存款。

中信銀日前公布「2019新春理財調查」，針對台灣地區中國信託客戶進行網路調查，調查時間自今（2019）年1月23日至1月30日止。

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調查結果發現不到4成民眾會定期設定理財目標，逾6成民眾更在過去一年對理財規劃感到憂慮，主要擔心入不敷出、不知如何理財以及缺乏退休規劃，其中沒有設定理財目標的民眾特別憂慮。

中信銀建議，應設定具體理財目標，並且有紀律落實執行，運用年終獎金或每月收入應先扣除理財目標所需金額，剩餘才用於生活花費，有效達成理財目標

調查中也發現，高達75%的民眾會將年終獎金用於累積夢想金、退休規劃、保險及子女教育金規劃等投資理財。展望2019年，民眾主要理財目標依序為投資增值、累積夢想金（如：買房、買車、出國等）以及退休規劃。

在理財工具的選擇上，除台幣存款外，民眾偏好外幣存款、保險與股票等產品，深入分析後發現，企業主最偏好選擇外幣理財、家庭主婦最青睞保險理財，股票則是科技業最熱門選擇。