「整復推拿」未來也有證照！　勞部推技能檢定最快8月開放報名

▲不少人腰痠背痛時，就會想去找推拿師「喬」一下。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者紀佳妘／台北報導

為提升民俗調理業傳統整復推拿從業人員專業技能水準，保障民眾接受傳統整復推拿時的健康安全權益，勞動部今（23）日公告，將辦理「技術士技能檢定傳統整復推拿職類申請檢定資格」，只要取得該報檢資格規定的訓練或學分證明者，均可報名該職類技術士技能檢定，最快今年8月受理報名。

現在越來越多人以民俗調理做為紓解身心壓力及疲勞的方式，其中傳統整復推拿更是民眾接觸的民俗調理服務主要項目之一。根據統計，目前傳統整復推拿從業人員約有10萬人，各流派具備的專業技法存有明顯落差，為讓傳統整復推拿從業人員應備基本職能，以保障民眾接受傳統整復推拿的服務品質及健康安全權益。

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勞動部從2017年開始配合衛福部所轄傳統整復推拿從業人員管理需求，辦理技術士技能檢定傳統整復推拿新職類開發，多次邀集該職類產官學訓等相關領域的專家學者，針對傳統整復推拿工作項目及其對應技能種類、技能標準及相關知識進行研商後，去年公告該職類規範，前後召開10多次產業協商會議，今天公告傳統整復推拿報檢資格。

勞動部勞動力發展署表示，凡符合取得傳統整復推拿技術員訓練時數，包含經發展署職能導向課程品質認證辦理的傳統整復推拿技術員訓練、依產業人才投資方案核准單位辦理的傳統整復推拿技術員訓練，或修畢報檢資格所訂相關學分的證明等資格條件者，均可報名該職類技術士技能檢定。

發展署進一步指出，傳統整復推拿職類暫定於108年度全國技術士技能檢定第3梯次辦理，最快今年8月受理報名，相關資訊將另行於勞動部勞動力發展署網站公告。