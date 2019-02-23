　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

「整復推拿」未來也有證照！　勞部推技能檢定最快8月開放報名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼腰酸背痛,腰痛,李艾莉,上班族,久坐。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人腰痠背痛時，就會想去找推拿師「喬」一下。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者紀佳妘／台北報導

為提升民俗調理業傳統整復推拿從業人員專業技能水準，保障民眾接受傳統整復推拿時的健康安全權益，勞動部今（23）日公告，將辦理「技術士技能檢定傳統整復推拿職類申請檢定資格」，只要取得該報檢資格規定的訓練或學分證明者，均可報名該職類技術士技能檢定，最快今年8月受理報名。

現在越來越多人以民俗調理做為紓解身心壓力及疲勞的方式，其中傳統整復推拿更是民眾接觸的民俗調理服務主要項目之一。根據統計，目前傳統整復推拿從業人員約有10萬人，各流派具備的專業技法存有明顯落差，為讓傳統整復推拿從業人員應備基本職能，以保障民眾接受傳統整復推拿的服務品質及健康安全權益。

請繼續往下閱讀...

勞動部從2017年開始配合衛福部所轄傳統整復推拿從業人員管理需求，辦理技術士技能檢定傳統整復推拿新職類開發，多次邀集該職類產官學訓等相關領域的專家學者，針對傳統整復推拿工作項目及其對應技能種類、技能標準及相關知識進行研商後，去年公告該職類規範，前後召開10多次產業協商會議，今天公告傳統整復推拿報檢資格。

勞動部勞動力發展署表示，凡符合取得傳統整復推拿技術員訓練時數，包含經發展署職能導向課程品質認證辦理的傳統整復推拿技術員訓練、依產業人才投資方案核准單位辦理的傳統整復推拿技術員訓練，或修畢報檢資格所訂相關學分的證明等資格條件者，均可報名該職類技術士技能檢定。

發展署進一步指出，傳統整復推拿職類暫定於108年度全國技術士技能檢定第3梯次辦理，最快今年8月受理報名，相關資訊將另行於勞動部勞動力發展署網站公告。

ET快訊
嫩模悠閒喝星巴克　提早5分到登機口驚「飛機走了」
世界盃／完美招牌湯瑪士迴旋　李智凱鞍馬再奪金！
轟東區沒落！羅霈穎「驚人百萬收租」　4億房產大亨身家曝光

關鍵字：勞動部,勞動力發展署,推拿,證照,檢定,技能

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞工小心白繳！6家職業工會積欠勞保費　被拒給付權益全泡湯

223補班好厭世！　上班族出勤薪水算法讓你一次就搞懂

勞動部硬起來發函給交通部　「輔導」華航防止對機師秋後算帳

爸媽有福了！養2名未滿3歲小孩　兩人可同時請育嬰假

「最低工資法」草案這2點各界意見多　最快5月送行政院審議

機師罷工拋訴求禁止秋後算帳　學者看見「華航的傲慢」不給承諾

桃機廣告不小心掛反菲律賓國旗變「戰爭中」　勞動部道歉了

機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

機師罷工喊外籍副機師禁升訓　勞部：從精神上來說，不該區別待遇

學者轟「交通部你這個豬隊友」　協商不簽團協機師罷工難落幕

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

全球遊輪產業年增上百萬新客源　公主遊輪打造五艘全新船吸客

牛市大反撲！元月基金規模破2.7兆　達史上第七大

央行監事24日屆滿　公布第25屆央行監事會監事名單

房市添喜！江翠重劃區建案51億資金到位　土銀主辦聯貸

記憶體寒冬　龍頭廠三星市佔減至30%、營收跌28%最慘

美國抵制華為無用　任正非謝川普「幫推銷」讓合約簽更多

小錢也能買高價股　4成青壯年愛用定期定額買台股

北極星藥業高層人事大變動　初步籌資將私募500萬美金

台積電5奈米製程MWC亮相　有望獲蘋果A14處理器訂單

「誰摔死了李新」公布錄音指控不法　國泰銀副總澄清「不認識羅淑蕾」

全球遊輪產業年增上百萬新客源　公主遊輪打造五艘全新船吸客

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

押韻掰！說客改念「ㄕㄨㄛ」客　陸為「習慣用法」修改傳統讀音

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

成就夢想！《英雄聯盟》校際盃開放報名 冠軍獎金15萬

台北燈節踩街嘉年華遊行24日登場　必看交通管制懶人包

ABL／吳永盛加盟首秀　夢想家109比101對香港東方4連勝

河口躺「3.4公尺深海大烏賊」嚇瘋民眾　日網憂：大地震前兆

TOYOTA「神車ALTIS」大改款3／27發表！油電動力首次搭載

牛市大反撲！元月基金規模破2.7兆　達史上第七大

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

財經熱門新聞

快訊／確定了！KTV雙雄KTV..

勞工白繳！6職業工會積欠勞保費

無預警！潤泰全將資遣員工303..

中油苦吞1.6元價差　估下週汽..

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　N..

錢櫃67億合併好樂迪 雙品牌..

三星新機犯下3大錯誤　重蹈蘋果..

YouTube演算法出包　多品..

裁員補償50萬　員工狂問：怎樣..

影／錢櫃併購好樂迪幾乎沒溢價　..

鴻海旗下富智康去年巨額虧損26..

外資連五買234億元　本周表現..

錢櫃併好樂迪的下一步　KTV加..

父母過世前2年送財產　課遺產稅

更多熱門

相關新聞

職災保險法草案快出爐　3焦點不可不知

勞動部《職業災害保險法》初步草案近期將釋出，目前草案內容有3大方向，包括擴大納保對象、職災保險將與勞保脫鉤、整合職災保護法等項目，預計3月中旬召開公聽會，4、5月預告，最快6月底送行政院審查。

勞工白繳！6職業工會積欠勞保費

223補班好厭世　加班費這樣算

勞部要求交部管好華航防止秋後算帳

養2名未滿3歲小孩　爸媽可同時請育嬰假

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面