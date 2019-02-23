牛市大反撲！元月基金規模破2.7兆　達史上第七大



▲元月行情暴漲，金融市場牛市大反撲。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／台北報導

今年來全球金融市場投資氣氛升溫，帶動1月國內投信基金規模大幅成長，達2兆7733億元，為2004年6月來最大紀錄，單月規模排居史上第七大。根據投信投顧公會資料統計，截至2019年1月底為止，投信整體基金規模達2兆7733億元，較去年12月增加2014億元，月增率7.83%。

按類型區分，1月增加最多的是跨國投資指數股票型、跨國股票型、一般債券型與國內貨幣市場型基金，分別增加1312、267、226與181億元；反觀，減少最多的是國內投資指數股票型基金，月減187億元。

法人指出，1月基金規模大幅成長主要原因有：第一，是大型機構法人資金挪移，轉進債券ETF；第二，去年第4季股市超跌，創造反彈空間，跨國投資股票型基金紛紛繳出不錯的報酬；第三，美中貿易談判露曙光、聯準會暫緩升息，投資氣氛由空轉多。

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哪些題材後市看漲？安聯投信台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠於需求增溫優於市場預期，蘋概股展望翻多，建議可偏多操作；其他題材包括有電動自行車、出口概念股，也具投資吸引力。

蕭惠中表示，其中電動自行車的利基在於台灣廠商在國際產業地位的優勢上已經從既有的車架組裝、逐步升級至零組件研發設計相關，國際競爭力大為提升；另受惠於2020奧運登場，運動相關題材及代工廠商等也具有投資潛力，值得關注。