日韓賞櫻開跑！　8張海外消費神卡+發卡組織購物優惠懶人包

▲日本、韓國櫻花季即將開始。（圖／記者賴文萱攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

春天就要來了！許多民眾已經開始計畫清明連假出國，這時間去日、韓也許可以趕上櫻花季。《ETtoday新聞雲》特別統整8張適合到日韓消費刷的神卡，還有3大發卡組織提供的日本購物回饋，用對信用卡整趟旅行CP值最高。

日韓櫻花季多是3月到4月，日本的南北幅員較廣，開花期也比韓國長，像福岡、高知等地從3月中就開花，而札幌一直到5月初都還有櫻花；韓國則是開花期比較晚，約是3月底到4月初的期間，但日、韓的開花期大多有跟台灣清明連假重疊，對台灣民眾來說很適合安排賞櫻。

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為了讓賞櫻行程能有最高回饋，《ETtoday新聞雲》特別統整8張適合到日韓旅遊刷的海外消費神卡，最基本的海外消費回饋率都高達2%以上，可以省去海外消費的1.5%手續費，部分信用卡更是針對日韓的消費有高達3%以上回饋。如果很常去日本旅遊，在辦卡時可以選取申請JCB卡，在日本刷卡時匯率會比VISA更優。

而台新銀的FlyGo卡，雖然有刷機票5%回饋，但要特別留意，僅限航空公司官網買機票，且刷機票的前3個月中必須要有一個月有刷滿新台幣5000元以上，才享有機票5%回饋，若沒達到回饋門檻，刷機票仍只有2.8%回饋。

▲日韓賞櫻旅遊，上述8張卡可以省下海外消費手續費優惠。（圖／記者戴瑞瑤製表）

如果是去日本賞櫻，VISA、MasterCard、JCB三大國際發卡組織也有提供日本藥妝購物優惠。VISA、JCB都有藥妝、百貨商場優惠，MasterCard則只限一家藥妝店有折扣優惠。但大多有消費金額門檻，還有優惠活動期限兩大限制，有些店家更要求旅客要上發卡組織網站下載優惠券，民眾可要特別留意。

發卡龍頭VISA跟日本知名藥妝松本清、Drug Papas合作，店內消費含稅滿日幣1萬元以上、3萬元以內，出示Visa官網下載的優惠券，即可享97折優惠，若於店內消費滿日幣3萬元(含稅)以上，可享有95折優惠，活動時間到今年10月底。

如果是去日本買吹風機、刮鬍刀等電器，VISA也跟日本幾家知名的大型3C商城合作，包括BIC CAMERA、Kojima、Sofmap、Yodobashi Camera等，持VISA卡店內消費滿日幣5400元以上，可享95折優惠及免8%消費稅。

從日本發展的JCB，許多民眾都知道去日本旅遊一定要帶一張JCB卡，絕對暢行無阻。JCB跟日本多家百貨公司、藥妝店、3C商城都有合作。包括多慶屋、0101丸井百貨刷JCB都有折扣，但要留意，丸井百貨優惠只到6月底，多慶屋則是今年整年都有優惠。

藥妝店部分，包括松本清、SUNDRUG、札幌藥妝、鶴羽藥妝、BIC DRUG等都有優惠，消費未稅滿日幣1萬元以上出示優惠券，即可享有97折到95折的優惠。但札幌藥妝、鶴羽藥妝、BIC DRUG優惠都只到3月15日止，松本清、SUNDRUG可以到9月底。

大型3C商城部分，包括BIC CAMERA、Kojima、Sofmap、EDION 電器、上新電機、山田電機、BEST電器都有優惠，但優惠全部都只到3月底為止，3月底前刷JCB卡消費達免稅門檻，享免稅8%加JCB5%折扣優惠。

MasterCard則是跟札幌藥妝合作，今年底以前，在札幌藥妝店出示萬事達卡專屬優惠券，並使用萬事達卡支付，就可以在8%免稅外，額外享受5%立減優惠。

▲3大發卡組織都有跟日本藥妝店合作提供優惠。(圖／記者蔡玟君攝）