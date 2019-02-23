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興大揭密千元鈔上植物為新物種　央行回應：會修正券幣數位博物館介紹

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▲▼新台幣千元鈔被後的植物，興大揭密為非「玉山薊」，而是台灣新的特有種「塔塔加薊」。（圖／記者劉姵呈攝）
▲新台幣千元鈔背後的植物，興大揭密非央行說的「玉山薊」，而是台灣新的特有種「塔塔加薊」。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

你有仔細看過新台幣千元大鈔嗎？背面除了有玉山、帝雉等圖案之外，中央銀行也曾指出左下角圖案為台灣特有植物「玉山薊」；但是國立中興大學研究團隊指出，這種植物應該是台灣新的特有種，叫作「塔塔加薊」，雖然與玉山薊相似，但塔加薊葉片較窄、小花與苞片更多；對此央行也回應，未來會與相關單位研究進行修正及調整。

央行發行局回應表示，設計新台幣千元鈔時，背後植物「玉山薊」照片是透過授權取得，因此在央行券幣數位博物館的介紹內容中也有提到是「玉山薊」，現在經過興大森林系團隊研究確認是新品種，未來會與相關單位研究進行修正及調整，並更正央行券幣數位博物館的介紹。

根據中興大學森林學系副教授曾彥學與博士生張之毅等人，在國際期刊《PhytoKeys》發表論文〈台灣新物種塔塔加薊（菊科）〉（Cirsium tatakaense （Compositae）, a new species from Taiwan），指出塔塔加薊與玉山薊的葉片形狀、胞果、染色體數目都很相似，但是塔塔加薊葉片較窄、小花與苞片更多。

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此外，塔塔加薊通常是紫紅色花冠且有著較大的花粉粒，而玉山薊則是白色的。從論文中的表格可以看到，這種植物幾乎都是在塔塔加地區發現的，因此研究團隊稱其為塔塔加薊」。

菊科薊屬植物廣泛分佈於世界溫帶和亞熱帶地區，目前約有250種，其中46種原產於中國，日本則有64種，台灣的特有薊屬植物則有9種。

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關鍵字：一千元,新台幣,塔塔加薊,玉山薊

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